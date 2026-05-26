«Читай север!»: в Мурманске пройдёт 3-дневная книжная ярмарка

С 29 по 31 мая город-герой станет главной книжной площадкой Заполярья. В столице Русской Арктики состоится ярмарка нового формата «Читай север!». Основные активности развернутся под открытым небом – на обновленной улице Ленинградской, также мероприятия пройдут в Центре научно-технологического творчества «Родина» и Центре современного искусства «СОПКИ.21А».

В программе: встречи с известными современными авторами, такими как Андрей Рубанов, Дмитрий Ищенко, Ян Березкин, Андрей Кулюкин, Андрей Коровин и другими; киномарафон «Кольский Экран»; интерактивная площадка «Книжный переполох»; вечер поэзии и авторской песни «Земля Героев».

Значимое событие ярмарки – торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской Арктической литературной премии имени В.С. Маслова. Премия присуждается по инициативе губернатора Андрея Чибиса и Союза писателей России в трёх номинациях: «Современная проза», «Современная поэзия» и «Кольское Заполярье – ворота Арктики».

Мероприятие приурочено к 88-летию Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457327678%2Fd532075a9fd827f5fc