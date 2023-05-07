Мурманская область. Арктика (16+)07.05.23 16:00
«Читающий автобус»: маршрут №1
В преддверии Дня Победы акцию «Читающий автобус» провели студенты Кандалакшского индустриального колледжа.
На протяжении двух часов ребята читали стихи о Великой Отечественной войне для пассажиров автобусного маршрута №1. Акция посвящена 78-й годовщине Победы.
Фото: https://vk.com/public209704757?z=photo-209704757_457244613%2Fwall-209704757_4919
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