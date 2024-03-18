Читают вслух книгу Славы Сэ «Сантехник, его кот, жена и другие подробности»·

21 марта в 19.00 на сцене Центра современного искусства «СОПКИ 21А» состоится концерт актрисы Екатерины Ефремовой.

Екатерина прочитает вслух книгу Славы Сэ «Сантехник, его кот, жена и другие подробности». Услышать эту книгу в исполнении актрисы – удовольствие для всех поклонников таланта Екатерины!

Как сообщает Мурманская областная научная библиотека, Екатерина Ефремова – актриса, музыкант. Родилась и живёт в Мурманске. Окончила Мурманский государственный педагогический университет, а затем Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457273446%2Falbum-44573273_00%2Frev