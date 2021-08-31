Член ЦИК подтвердил готовность Мурманской области к проведению дистанционного электронного голосования

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с членом Центральной избирательной комиссии РФ Евгением Колюшиным, прибывшим в Мурманскую область с рабочим визитом. Во встрече также приняли участие заместитель губернатора Владимир Евменьков и председатель избиркома Мурманской области Антон Богомолов.

«Для нас большая честь видеть Вас в гостях. Хотелось бы пообщаться с Вами, как сделать так, чтобы выборы на нашей территории были максимально прозрачными. Чистота выборов принципиально важна, чтобы не возникало никаких дискуссий, чтобы государственная власть была стабильной, и страна развивалась. Отдельно хотел бы поблагодарить Вас за поддержку нашей инициативы по включению Мурманской области в список регионов, где пройдёт электронное голосование», – сказал, обращаясь к гостю, губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Евгений Колюшин, в свою очередь, пояснил, что совершает плановую поездку в регионы, куратором которых он является. Член ЦИК также подтвердил готовность Мурманской области к проведению дистанционного электронного голосования, отметив, что в Заполярье выстроен эффективный режим подачи заявлений на эту услугу.

Стороны обсудили рабочие моменты подготовки к сентябрьским выборам в федеральный и региональные парламенты.