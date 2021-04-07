Член Совета Федерации Татьяна Кусайко встретилась с юными инженерами в детском технопарке «Кванториум-51»

В детском технопарке «Кванториум-51» состоялась встреча сенатора от Мурманской области Татьяны Кусайко с победителями, призёрами и участниками регионального чемпионата инженеров в возрасте от 10 до 17 лет «ЮниорПрофи».

Член Совета Федерации вручила награды командам из Мончегорска и ЗАТО Александровск и обсудила со школьниками выбор их будущей профессии. Юные инженеры поделились впечатлениями о том, что привлекает их в занятиях робототехникой и в направлении «Интернет вещей».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Татьяна Кусайко отметила, что такие специалисты смогут успешно реализовать себя на территории Мурманской области в будущем, и пожелала удачи в воплощении своих задумок.

Напомним, Татьяна Кусайко - первый зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы восьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу.