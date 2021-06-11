Члены экипажа эсминца Северного флота «Безудержный» посетят эсминец «Беспокойный» в Кронштадте

В рамках празднования 30-летия эсминца Северного флота «Безудержный» проекта 956 члены его экипажа, в разные годы проходившие службу на этом корабле, посетят Кронштадт и борт однотипного эсминца «Беспокойный». В Кронштадте для членов экипажа «Безудержного» будет организована экскурсия по памятным и историческим местам, связанным с историей города морской славы и Российского флота, которому в этом году исполнится 325 лет.

Как сообщил секретарь организационного комитета встречи ветеранов «Безудержного» капитан 1 ранга Николай Рудаков, на борту однотипного эсминца «Беспокойный» состоится построение тех, кто служил на эсминце «Безудержный» в составе 7-й оперативной эскадры Северного флота. На встречу приедет около 30 человек из различных регионов России, для которых память о родном корабле священна. Будут поздравления и воспоминания о тех традициях, которые были присущи эсминцу «Безудержный».

Такие встречи экипажей кораблей, в прошлом выполнявших важнейшие задачи в составе ВМФ стали доброй традицией, поскольку они напоминают новым поколениям военных моряков об истории Военно-Морского Флота. Жизнь каждого корабля — это часть флотской боевой летописи. Встречу ветеранов «Безудержного» поддержали Главное командование ВМФ и командование Западного военного округа.

Ракетно-артиллерийский корабль 1-го ранга эскадренный миноносец «Безудержный» был заложен на стапелях Судостроительного завода №190 имени А.А. Жданова (ныне ССЗ «Северная верфь», г. Санкт-Петербург) 24 февраля 1987 года с заводским номером 874 и являлся 14 кораблем в серии 956 проекта «Сарыч», который унаследовал свое имя от эсминца «Безудержный» легендарной серии тридцаток (30-БИС) и предназначался для Краснознаменного Северного флота.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, корабль проходил заводские ходовые испытания с 15 февраля по 19 марта 1991 года, государственные испытания — с 19 марта, в период испытаний кораблём за 39 суток была пройдена 1801 морская миля, на период испытаний включён в состав 76-й бригады ракетных кораблей 12-й дивизии ракетных кораблей с базированием в Лиепайской военно-морской базе, куда корабль и прибыл 19 июля 1990 года. Принят флотом 25 июня 1991 года, 11 июля эсминец вступил в состав ВМФ, 12 июля 1991 года на корабле был поднят военно-морской флаг СССР.

Совершая переход к месту несения службы на Северный флот, «Безудержный» зашёл в Балтийск 30 июля 1991 года, а 30 октября прибыл в Североморск. Эсминец включён в состав 43-й дивизии ракетных кораблей 7-й оперативной эскадры 14 ноября 1991 года. 11 декабря корабль прибыл в Видяево для охранения ТАВКР «Адмирал Советского Союза Кузнецов».

5 июля 1992 года участвовал в совместном учении с отрядом американских кораблей в Баренцевом море.

С 26 по 31 мая 1993 года эсминец «Безудержный» под флагом вице-адмирала В.А. Порошина посетил с официальным визитом порт Нью-Йорк для празднования 50-летия Битвы за Атлантику, после чего участвовал в совместных российско-американских военно-морских учениях. 16 июня возвратился в Североморск.

8 октября эсминец был поставлен в ремонт на судоремонтный завод № 35. 15 ноября того же года «Безудержный» был зачислен в состав 56-й бригады эсминцев 7-й оперативной эскадры и 26 декабря перешёл в Североморск.

10 мая 1995 года «Безудержный» участвовал в параде Победы в Мурманске.

С 9 по 11 сентября 1996 года обеспечивал проведение стрельб подводной лодкой К-157.

14 апреля 1997 года эсминец выходил в море для комплексной проверки боеготовности.

В 1998 году был выведен в резерв второй категории из-за необходимости ремонта двигательной установки с заменой ее элементов.

В 2007 году был переименован в эсминец «Гремящий».

Несмотря на списание корабля, создано, существует и активно действует «Содружество экипажа эскадренного миноносца «Безудержный», которое продолжает работу по передаче опыта службы, выполнения учебно-боевых задач, осуществления визитов в иностранные порты, совместных учений с кораблями иностранных государств.

Офицерами корабля созданы и успешно функционируют клубы юных моряков.

В Кронштадском морском музее создана экспозиция памяти эсминца «Безудержный».

Продолжаются связи с Морским собранием Челябинской области с ее военно-морской секцией, в которой состоят сотни матросов и старшин, прошедших службу на эсминце по Договору о дружбе и шефской помощи.