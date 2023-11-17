Члены комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ предложили принять проект областного бюджета в первом чтении

Депутаты 16 ноября рассмотрели проект закона в части реализации государственных программ по направлениям деятельности комитета.

Председатель комитета Михаил Павлов отметил, что значительно – на один миллиард рублей - увеличилось финансирование на проведение капитального ремонта жилых домов. На эти цели в рамках региональной программы в 2024 году планируется выделить 1,3 миллиарда рублей.

Порядка двух миллиардов рублей в бюджете предусмотрено на строительство жилых домов в Мурманске, Умбе, Заполярном и Зеленоборском.

На реализацию национального проекта «Жильё и городская среда» предусмотрено свыше 115 миллионов рублей, в том числе, более 3 миллионов рублей - на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям. На предоставление дополнительных мер поддержки граждан на улучшение жилищных условий (программа «Свой дом в Арктике») будет направлено 500 миллионов рублей.

Продолжится в следующем году и благоустройство дворовых территорий. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 434 миллиона рублей.

Предусмотрены бюджетные средства на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в ряде муниципальных образований области.

Комитет предложил Думе принять проект областного бюджета в первом чтении.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28923/