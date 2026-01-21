Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусеИтоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.01.26 11:30

Члены Морского совета обсудили конкретные механизмы реализации заходов судов в морской порт Мурманск

Под председательством губернатора Андрея Чибиса состоялось заседание Морского совета Мурманской области. Открывая заседание, глава региона подчеркнул стратегическую роль Морского совета, который, работая в рамках Морской коллегии РФ под руководством помощника Президента РФ Николая Патрушева, консолидирует усилия государства и бизнеса для развития морской деятельности в Кольском Заполярье. Отмечено, что при поддержке Президента России Владимира Путина реализуются масштабные проекты по преобразованию Мурманского порта в ведущий мультимодальный транспортный хаб Арктики.

«Работа Морского совета сегодня особенно актуальна. Совместно мы рассматриваем возникающие проблемы и формируем стратегию на ближайшие годы по развитию морской деятельности на территории нашего региона», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что развитие Мурманска как глубоководного незамерзающего порта, а также развитие порта Кандалакша – стратегические приоритеты для области.

Андрей Чибис отметил, что, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно ставил задачи по развитию Северного морского пути на крупных площадках, в том числе на Международном арктическом и Восточном экономическом форумах.

Он также заявил, что благодаря поддержке президента заработал порт «Лавна», а пропускная способность железной дороги будет расширяться.

Глава региона поблагодарил всех партнёров за помощь и содействие в работе по замещению традиционных грузов новыми, экологичными и экономически эффективными.

«Наша общая задача — преодолеть все сложности, чтобы, с одной стороны, обеспечить безопасность, а с другой — гарантировать оперативный заход судов и решить комплекс сопутствующих вопросов. По каждому из них нам предстоит принять необходимые решения», — резюмировал губернатор.

В ходе заседания члены Морского совета обсудили конкретные механизмы реализации заходов судов в морской порт Мурманск, согласованность решений по развитию прибрежной зоны и акватории, организацию движения маломерных судов и обеспечение качественной работы сопутствующих процессов обеспечения функционирования порта.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560804/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Итоги-2025: в декабре выдача новых кредитных карт в России снизилась на 5% в годовом сравнении-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо меняется в парах с евро, фунтом и японской иеной-PRO Энергетику (18+)На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота приступили к проведению плановых работ по текущему ремонту собственными силами на обслуживаемых объектах инженерной инфраструктуры-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»