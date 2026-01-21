Под председательством губернатора Андрея Чибиса состоялось заседание Морского совета Мурманской области. Открывая заседание, глава региона подчеркнул стратегическую роль Морского совета, который, работая в рамках Морской коллегии РФ под руководством помощника Президента РФ Николая Патрушева, консолидирует усилия государства и бизнеса для развития морской деятельности в Кольском Заполярье. Отмечено, что при поддержке Президента России Владимира Путина реализуются масштабные проекты по преобразованию Мурманского порта в ведущий мультимодальный транспортный хаб Арктики.

«Работа Морского совета сегодня особенно актуальна. Совместно мы рассматриваем возникающие проблемы и формируем стратегию на ближайшие годы по развитию морской деятельности на территории нашего региона», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что развитие Мурманска как глубоководного незамерзающего порта, а также развитие порта Кандалакша – стратегические приоритеты для области.

Андрей Чибис отметил, что, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно ставил задачи по развитию Северного морского пути на крупных площадках, в том числе на Международном арктическом и Восточном экономическом форумах.

Он также заявил, что благодаря поддержке президента заработал порт «Лавна», а пропускная способность железной дороги будет расширяться.

Глава региона поблагодарил всех партнёров за помощь и содействие в работе по замещению традиционных грузов новыми, экологичными и экономически эффективными.

«Наша общая задача — преодолеть все сложности, чтобы, с одной стороны, обеспечить безопасность, а с другой — гарантировать оперативный заход судов и решить комплекс сопутствующих вопросов. По каждому из них нам предстоит принять необходимые решения», — резюмировал губернатор.

В ходе заседания члены Морского совета обсудили конкретные механизмы реализации заходов судов в морской порт Мурманск, согласованность решений по развитию прибрежной зоны и акватории, организацию движения маломерных судов и обеспечение качественной работы сопутствующих процессов обеспечения функционирования порта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560804/#&gid=1&pid=1