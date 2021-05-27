Члены областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба обсудили безопасность школ и меры профилактики насилия среди молодёжи

Недавняя гибель школьников и педагогов в Казани от рук преступника послужила поводом для усиления мер безопасности в образовательных учреждениях и профилактики деструктивных настроений в молодёжной среде по всей стране. Не стало исключением и Заполярье. Именно эти вопросы были вынесены в повестку дня прошедшего 25 мая в формате видеосвязи совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса.

Заседание началось с минуты молчания в память о бойцах мурманского СОБРа Сергее Фундаменте и Виталии Лиханове, погибших в ходе учений 20 мая.

В своём вступительном слове Андрей Чибис отметил, что после трагических событий в Казани в образовательных учреждениях и на социальных объектах Мурманской области состоялись дополнительные проверки. Также была проведена работа по выявлению лиц, склонных к деструктивному поведению. В качестве отдельной задачи губернатор выделил инвентаризацию и проверку технических средств безопасности в учебных заведениях.

«99,8% наших школ оборудованы системами видеонаблюдения, более 96% оборудовано кнопками тревожной сигнализации, у 97% школ есть необходимые ограждения, 82% школ обеспечены физической охраной. Тем не менее, наша задача – проанализировать ещё раз, насколько те меры, которые прописаны в действующем законодательстве и реализуются на территории Мурманской области, являются достаточными, чтобы обезопасить наших детей от подобных случаев», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам заседания принято решение ещё раз оценить оснащение объектов образования области средствами защиты и охраны, эффективность реагирования на нарушения, выработать план дополнительных мер в этой сфере. Также будет усилена подготовка педагогов и психологов к воспитательной работе с «трудной» молодёжью, а с самими проблемными молодыми людьми организованы дополнительные профилактические и просветительские мероприятия.