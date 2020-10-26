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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.20 12:00

Члены Общественного совета при региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства утвердили объекты ремонта дорожного нацпроекта на 2021 год

Состоялось очередное заседание Общественного совета при региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. В совещании принял участие профильный министр Артём Гришин.

«В 2021-2022 годах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части трасс областной собственности будет приведено в порядок четыре объекта: это участки автомобильных дорог Кола – Серебрянские ГЭС, Пиренга – Ковдор, Умба - Кандалакша и автодороги «Лесная», – рассказал Артём Гришин. – Общая протяженность ремонтируемых участков составит порядка 43 километров».

Как отметили в министерстве, все выбранные магистрали в ходе диагностики показали продольную ровность вне норматива, а также большое количество дефектов полотна.

«Зафиксированы разрушения кромки проезжей части, колейность, ямочность, шелушение и другие проблемы покрытия, что, безусловно, ухудшает возможность получения медицинской помощи и других социальных услуг жителями и гостями Кольского полуострова», – подчеркнул начальник Мурманскавтодора Денис Решетов.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, выбранные участки автомобильных дорог имеют высокое значение для промышленности, туризма и экономики региона. Члены Общественного совета признали необходимость ремонта указанных объектов региональной собственности с точки зрения социальной и экономической значимости, список на 2021 год был принят единогласно.

 

 

 

 

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