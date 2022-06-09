Главной темой очередной встречи членов Общественной палаты Мурманской области (ОП) с представителями Центра управления регионом стало личное развитие в соцсетях и мессенджерах. Члены ОП узнали, с чего начать работу с аудиторией, как развивать и продвигать свой аккаунт.

«Социальные сети делают членов Общественной палаты ближе к людям. У северян появляется возможность обратиться напрямую и оперативно получить ответ. Чем доступнее мы расскажем о своей работе, тем более полезными мы будем для наших граждан», – отметила председатель Общественной палаты Мурманской области Наталья Рашева.

Члены Общественной палаты и ЦУР договорились обмениваться информацией о текущих проблемах для своевременного проведения общественного контроля. Специалисты Центра управления регионом рассказали о работе портала обратной связи с жителями «Наш Север». Приём обращений на нём ведётся по 75 категориям, число пользователей сервиса превысило уже 43 тысячи.

Председатель СРО «Жилищное объединение Мурмана», член ОП Мурманской области Денис Яковенко отметил, что портал стал действенным инструментом для отработки сигналов жителей, в частности, в жилищной сфере. Активные граждане получили новую площадку для высказывания своих пожеланий и замечаний, а обслуживающие организации – ту обратную связь, которая необходима для улучшения качества жизни в Мурманской области.

Напомним, сотрудничество центра управления регионом и Общественной палаты Мурманской области началось летом прошлого года. Одним из направлений работы стало взаимодействие по распространению достоверной информации о ходе избирательной кампании в Кольском Заполярье, выявление сигналов о возможных нарушениях прав избирателей для обеспечения прозрачности выборов.

Фото: https://vk.com/obshestvo51?z=photo-188441059_457240061%2Fwall-188441059_916