Члены постоянного комитета по правовым вопросам ПАСЗР предлагают внести правки в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Состоялось заседание постоянного комитета по правовым вопросам Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР). В работе комитета в режиме видеоконференции приняли участие парламентарии из 12 регионов – Ленинградской, Мурманской, Псковской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Калининградской областей, Ненецкого автономного округа, республики Коми, Карелии и Санкт-Петербурга. Мурманскую областную Думу представлял первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко.

Участники обсудили законодательные инициативы и концепции изменений в федеральное законодательство, в частности, в Кодекс об административных правонарушениях РФ, законы «Об охране атмосферного воздуха», «О связи», «О рекламе».

С докладом о концепции изменений в федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» выступил Владимир Мищенко. Прозвучало, что инициатива вызвана необходимостью решения проблемы получения госорганами и органами местного самоуправления обращений от граждан и организаций (в форме электронного документа) массовой рассылкой на их электронную почту без указания конкретного адресата. Кроме этого, предлагается установить дополнительную гарантию реализации права граждан на обращение путём использования альтернативных форм доведения ответов до заявителя на письменные обращения и обращения в форме электронного документа.

- Сегодня в федеральном законодательстве не предусмотрены альтернативные формы доведения ответа до заявителя, - пояснил Владимир Мищенко. - На практике нередки случаи, когда гражданин, направивший обращение в письменном виде, просит уведомить его о результатах рассмотрения по адресу электронной почты или наоборот. Мы предлагаем закрепить за гражданами право получить копию ответа по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении, если такие просьбы будет выражены заявителями. Также предлагаем предусмотреть, что в случае, если в письме не указаны государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо, которым направлено обращение, ответ не даётся. При этом заявитель уведомляется, что обращение должно направляться непосредственно в тот государственный орган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

Парламентарии поддержали концепцию федерального закона и рекомендовали Мурманской областной Думе разработать законодательную инициативу по результатам обсуждения.

Также депутаты обменялись опытом корректировки законодательства в своих субъектах в связи с принятием федерального закона об общих принципах организации публичной власти для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23024/