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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.23 22:00

Члены Совета законодателей обсудили вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей

В Таврическом дворце 28 апреля собрались депутаты, сенаторы, а также главы законодательных собраний со всех регионов страны. Мурманскую область представлял спикер регионального парламента Сергей Дубовой.

Традиционно заседание Совета законодателей было приурочено ко Дню российского парламентаризма. Заседание вели председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Члены Совета законодателей обсудили вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в контексте реализации Послания Президента России Федеральному Собранию от 21 февраля 2023 года. На заседании прозвучало, что дополнительные меры поддержки участников СВО установили около 80 регионов.

Второй темой, которую обсудили на заседании Совета законодателей, стало состояние межбюджетных отношений и их использование в качестве инструмента обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях.

С членами Совета законодателей в Таврическом дворце встретился Президент Владимир Путин.

Сергей Дубовой прокомментировал итоги заседания, подчеркнув, что на законодателях лежит огромная ответственность, и сегодня, как никогда, консолидация усилий государственных органов власти позволяет оперативно оказывать новые меры поддержки участникам специальной военной операции и их семьям:

- Наш регион с самого начала включился в эту работу. В прошлом году Мурманская областная Дума оперативно приняла законы, направленные на поддержку участников СВО и членов их семей. Эта работа не останавливается ни на минуту. С 2022 года по инициативе губернатора в регионе организована акция «Север помогает». Дополнительно приобретается и направляется нашим бойцам необходимое оборудование, неравнодушные жители области плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. При этом для нас важно знать и понимать, какая ещё помощь требуется нашим бойцам и в зоне боевых действий, и в тылу, какие ещё меры поддержки необходимы их семьям, пока они на передовой. Для этого мы постоянно работаем с людьми, встречаемся и слышим их. Помощь северянам, которые находятся в зоне проведения спецоперации, для Мурманской области была и остаётся приоритетной задачей.

Напомним, Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ — совещательный и консультативный орган, созданный для согласованного законодательного обеспечения реализации госполитики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий палат парламента и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности, а также проработки законодательных инициатив.

В состав Совета законодателей входят главы палат Федерального Собрания, их заместители, председатели профильных комитетов, руководители законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

 

Фото (с сайта Государственной Думы РФ): https://duma-murman.ru/upload/iblock/3c9/6ha2euzgftial87uqc86hdvkfd5yd0j7.jpg

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