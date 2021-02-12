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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.21 12:00

Члены волонтёрского отряда ММТП поздравили с юбилеем ветерана предприятия

Добрая традиция – лично поздравлять с юбилеем ветеранов Мурманского морского торгового порта появилась давно. Присоединились к ней и члены волонтёрского движения АО «ММТП». Александру Павловичу Ефимову 6 февраля исполнилось восемьдесят лет. Волонтеры подготовили для него подарки и цветы, а также высказали много добрых и тёплых слов.

Александр Павлович проработал на предприятии тридцать девять лет. Приехал в Мурманск, как он сам вспоминает, совсем юным мальчишкой из маленькой деревни Заозерье, расположенной в Новгородской области, и сразу же устроился в Мурманский морской торговый порт.

«Теплых воспоминаний от работы в порту было очень много! Во-первых, я там повзрослел. Во-вторых, меня много чему научили. Но главное – я стал зарабатывать деньги. Причем очень хорошие! Тогда еще не было должности «докер-механизатор». Поэтому я стал грузчиком первого грузового района», - вспоминает Александр Ефимов.

Довелось ему поработать в одной бригаде с Героем Социалистического Труда Иваном Ильичом Контаревым. Пару раз во время отпуска Александр Ефимов даже замещал докера-легенду. Здесь же Александр Павлович занялся спортом, вошёл в сборную Торгового порта по волейболу.

«Однажды наша команда «Торговый порт» выиграла первенство города! Мы тогда боролись до крови – в прямом смысле этого слова. Команда было всего 6 человек, без замен. Один из игроков упал и до крови разбил лицо. Однако продолжил играть, и по какому-то счастливому стечению обстоятельств нас не дисквалифицировали с первенства, хоть и должны были по правилам снять», - с улыбкой на лице рассказывает юбиляр.

Не без гордости Александр Павлович вспоминает, что умел одинаково хорошо управлять и автопогрузчиком, и огромным портальным краном. Отчетливо, до мельчайшей детали, помнит свою последнюю смену.

«Как сейчас помню, мы выгружали фанштейн с атомного лихтеровоза «Севморпуть». Потрудились тогда ударно, на славу! А на следующий день я уже ушел - многие даже и не знали, что это мой последний день в порту. На дворе был 2005 год», - рассказывает Александр Павлович Ефимов.

Активный, бодрый, никогда не унывающий – с первого взгляда и не скажешь, что этому проработавшему полжизни в порту мужчине восемьдесят лет! Провожая волонтеров, юбиляр пошутил, что хочет дожить до 99 лет, иначе на столетний юбилей набежит слишком много журналистов, а он шумихи вокруг себя не любит.

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