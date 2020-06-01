От источника, близкого к силовым структурам нашей редакции стало известно, что оперативники мурманского ФСБ провели следственные действия в частной охранной организации «Беркут51».

Известно, что директор ЧОО «Беркут51» Салуян Артем Анатольевич в период с 2015 по 2017 гг. в нарушение требований ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011, действуя умышленно, заключил от имени ЧОО «Беркут51» с АО «Мурманскэнергосбыт» договоры на оказание охранных услуг, подписывал и предъявлял АО «МЭС» акты и счета на оплату указанных услуг, и не предпринял действий по получению возглавляемой им организацией лицензии на охрану объектов, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности.

Таким образом, ЧОО «Беркут51» незаконно осуществляло предпринимательскую деятельность, не имея при этом соответствующей лицензии УМВД России по Мурманской области и УФСВНГ России по Мурманской области. Тем самым ЧОО «Беркут51» в лице Салуяна А.А. извлекло доход от незаконной предпринимательской деятельности на сумму, превышающую 21 млн рублей, т.е. в особо крупном размере.

В отношении руководителя организации силовиками возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».