ЧП в Белокаменке: потерял сознание и упал
Гострудинспекция в Мурманской области принимает участие в расследовании несчастного случая, произошедшего поздним вечером 27 мая текущего года на объекте строительства в Белокаменке.
Извещение поступило из АО «СОЮЗГИДРОТРАНС». Согласно полученной информации, во время производства работ пескоструйщик предприятия потерял сознание и упал. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть работника.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
