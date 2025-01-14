Чтение, музыка, сон — чем заняты россияне в дороге на работу

Коротать время в дороге на работу россиянам помогают книги, музыка и сон. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан, тратящих на дорогу до работы в общественном или служебном транспорте более 30 минут ежедневно.

Самый популярный вариант времяпрепровождения в дороге на работу — чтение книг (29% опрошенных). На втором месте — музыка (14%). На третьем — сон и просмотр новостей в интернете (по 12%). 7% заняты просмотром фильмов или сериалов.

6% опрошенных уже в транспорте начинают готовиться к рабочему дню: просматривают документы, распределяют дела, составляют планы. 5% листают соцсети. 4% играют в телефоне. Ещё 4% проверяют электронную почту.

2% общаются с родными по телефону или в мессенджерах. Среди прочих, не столь популярных занятий, — разговоры с коллегами, едущими рядом; медитации; прослушивание радио, подкастов и аудиокниг; разгадывание кроссвордов и проч.

Судя по ответам, женщины чаще мужчин по дороге на работу читают книги. Мужчины же чаще слушают музыку, спят или готовятся к рабочему дню.

Каждый пятый, едущий на работу, предпочитает в дороге отрешиться от всего и просто смотреть в окно.

Время проведения открытого опроса: 20 декабря 2024 года — 9 января 2025 года.