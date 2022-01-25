Что благоустроят в Мурманской области по инициативе жителей в этом году – рассказывает региональный Минград

В 2022 году в Мурманской области по инициативе жителей будут реализованы 44 проекта благоустройства, их профинансируют из регионального бюджета в рамках программы «Формирование современной городской среды Мурманской области».

Проекты были отобраны по итогам конкурса, запущенного Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области. Всего из региональной казны выделят 33,6 млн рублей в форме субсидий, которые направят в бюджеты муниципалитетов.

Так, согласно предложениям северян, в городском парке Североморска появится спортивная площадка для занятий воркаутом. В Апатитах построят скейт-площадку. На каждый проект предусмотрена дотация по 2 млн рублей. Такой же размер субсидии получит проект по благоустройству территории детского сада №2 в Оленегорске.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в Мончегорске перед Новым годом установят праздничную иллюминацию. Выплата из областного бюджета на закупку и установку уличных украшений составит чуть более 1,8 млн рублей. В Полярных Зорях по программе инициативного бюджетирования построят спортивную площадку на территории школы №4 и организуют парковое освещение на ул. Белова. Сумма субсидии составит примерно 1,9 млн рублей. В многоквартирных домах Кандалакши отремонтируют подъезды и входные группы.

Благоустройство территорий запланировано в ЗАТО и посёлках Мурманской области. Полный список проектов, прошедших конкурсный отбор, опубликован по ссылке.