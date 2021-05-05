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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.21 11:00

Что будет с переписными листами после переписи осенью 2021 года?

29 апреля вступили в силу Правила хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года. В апреле перепись, перенесённая на 2021 год из-за пандемии, уже стартовала в труднодоступных районах страны, а основной этап запланирован на начало осени. Как будет храниться и использоваться информация, которая уже собирается? На этот вопрос отвечает заместитель главы Росстата Павел Смелов.

Вступившее силу постановление правительства РФ от 17 апреля 2021 года №612 определяет порядок хранения переписных листов после сбора и обработки информации. Переписные листы на бумажных носителях будут храниться в Росстате и его территориальных органах в течение одного года со дня официального опубликования предварительных итогов переписи, а затем подлежат уничтожению в установленном российским законодательством порядке.

Хранение переписных листов в электронной форме осуществляется следующим образом: один экземпляр графических образов переписных листов и переписные листы в электронной форме с программным обеспечением для их просмотра хранятся в Росстате до проведения следующей Всероссийской переписи населения; два экземпляра графических образов переписных листов и переписные листы в электронной форме с программным обеспечением для их просмотра передаются по истечении одного года с даты официального опубликования предварительных итогов переписи на постоянное хранение в Государственный архив РФ.

В постановлении отмечено: переписные листы передаются на хранение в обезличенном виде. При этом условия хранения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны обеспечивать предотвращение утраты, искажения и подделки информации.

Также в Госархиве РФ окажутся в электронном виде итоговые данные переписи. Они поступят на постоянное хранение течение года после официального опубликования. Другие документы переписи (как на бумажных, так и цифровых носителях) останутся в Росстате, где также будут обеспечены необходимые условия хранения.

Итоговые данные переписи, которая пройдёт осенью 2021 года, будут также оперативно загружены в специальную BI-платформу — цифровую систему отображения регулярных статданных. Она уже в открытом доступе на сайте Росстата.

Новация платформы состоит в наглядности и доступности сопоставления данных предстоящей переписи не только с показателями предыдущих, но и с новыми результатами самых разных регулярных статистических исследований. Это создаст мультипликативный эффект использования данных переписи, запланированной на осень 2021 года, — вариации разрезов сравнения информации станут шире, а прогнозы на их основе — точнее.

Внесённые сегодня в BI-платформу данные содержат актуальные демографические показатели, статистику предприятий, потребительских цен, торговли, и информация будет постоянно обновляться. Сама платформа — это первый шаг к созданию витрины данных и к доступной статистике: работать с ней сможет даже непродвинутый пользователь.

«Раньше все данные Росстат публиковал в виде таблиц в Word, PDF, Exel. Сейчас мы стараемся предоставить другие форматы данных — инфографики, презентации — в визуальном и машиночитаемом виде. Объединяет всё это аналитическая витрина. Она уже доступна на сайте Росстата. Все текущие данные, в том числе по демографии страны, будут собираться и отображаться именно в ней. На платформе строятся аналитические графики и карты, любую информацию можно скачать. Здесь можно будет увидеть и данные предстоящей в 2021 году Всероссийской переписи населения», — сообщил заместитель главы Росстата Павел Смелов.

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