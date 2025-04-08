Что будет с зарплатами в 2025 году, заменит ли AI кадровиков и чего ждёт молодёжь от первой работы?

В Петербурге прошёл IX Международный форум труда, в котором приняла участие и команда hh.ru. Аналитики HeadHunter подводят основные итоги очередного форума, в котором они участвуют со дня его основания.

Эксперты hh.ru участвовали в таких секциях как: большое пленарное заседание МФТ с участием Министра труда и социальной защиты РФ; пленарная сессия «Человеческий капитал: дефицит или трансформация?»; круглый стол «Российский код управления: тенденции и традиции в цифровую эпоху»; панельная дискуссия «Кадровый потенциал России: кто составляет реальный рынок молодых соискателей?»; «Поколенческие стратегии занятости на рынке труда: вызовы и решения?»; «Контур будущего: подростки и их наставники в новой экономике труда» и другие.

Вот лишь несколько «горячих» цифр из докладов команды hh.ru: