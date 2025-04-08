Что будет с зарплатами в 2025 году, заменит ли AI кадровиков и чего ждёт молодёжь от первой работы?
В Петербурге прошёл IX Международный форум труда, в котором приняла участие и команда hh.ru. Аналитики HeadHunter подводят основные итоги очередного форума, в котором они участвуют со дня его основания.
Эксперты hh.ru участвовали в таких секциях как: большое пленарное заседание МФТ с участием Министра труда и социальной защиты РФ; пленарная сессия «Человеческий капитал: дефицит или трансформация?»; круглый стол «Российский код управления: тенденции и традиции в цифровую эпоху»; панельная дискуссия «Кадровый потенциал России: кто составляет реальный рынок молодых соискателей?»; «Поколенческие стратегии занятости на рынке труда: вызовы и решения?»; «Контур будущего: подростки и их наставники в новой экономике труда» и другие.
Вот лишь несколько «горячих» цифр из докладов команды hh.ru:
- Компании всё чаще используют Gen AI в различных функциях: во втором полугодии 2024 года 78% компаний использовали AI в одну и более функций. У hh.ru есть успешный опыт применения AI для создания контента. Благодаря внедрению нового AI-ассистенту hh.ru у 80% HR-специалистов снизился объём рутинных задач, на 6% снизилось время перехода от создания вакансии на следующий шаг. Аналитики hh.ru получили более 90% позитивного фидбека от HR-аудитории, которая используют AI-ассистента hh.ru
- Важной проблемой для регионов России является отток трудоспособного населения в другие субъекты федерации, как правило, города-миллионники. Часто решением найти работу становится переезд в другой регион:
- в 2024, по данным hh.ru, более 240 тысяч соискателей 18-24 лет сменили регион в своих резюме. Чаще всего откликаются на вакансии других регионов молодые соискатели из Ингушетии, Чукотки, Ленобласти и Московской области. А вот наибольшее число реально сменивших ПМЖ из-за новой работы – жители северных регионов, а также жители Белгородской и Курской области.
- Снижение конкуренции за персонал и дорогие деньги ведут к замедлению роста заработных плат. Аналитики hh.ru прогнозируют, что рынок не вернётся на уровень дохода 2023 года. Скорее реален сценарий или стагнации, или умеренного роста заработных плат. Работодатели всё ещё готовы много платить по нескольким причинам: либо вы редкий специалист на сложной профессии (дата-сайентист, бизнес-аналитик, инженер специальной квалификации и др.), либо ваша профессия относится к остродефицитной и высоко востребованной (курьер, разнорабочий, машинист, сварщик, токарь, фрезеровщик, геодезист, дальнобойщик, гибщик металла, шахтер и др.), либо вы топ-менеджер с отличными кейсами и хорошей командой, у которого за плечами есть успешные проекты и построение бизнеса.
- Массовой зарплатной гонки в этом году, скорее всего, не будет, как это было в 2024-ом. Повышение будет более выборочным и к этому тоже нужно быть готовыми повышать уровень знаний, не бояться новых проектов, осваивать новые технологии, вести нетворкинг и узнавать новости внутри профессионального сообщества, общаться с коллегами по цеху из других компаний и т.п.
- hh.ru активно и давно поддерживает социальных предпринимателей: с 2023 года почти 2 тысячи социальных предпринимателей получили поддержку от hh.ru в виде бесплатных вакансий. А с 2024 года более 2 тысяч клиентов малого бизнеса бесплатно получили индивидуальные пакетные предложения на услуги hh.ru через центры «Мой бизнес».
- Люди стали более требовательными к своим карьерам и жизни, и, как следствие, к работодателям. Так, работников и соискателей интересуют насколько прозрачные карьерные треки их ждут на работе.
- Молодёжь 14-25 лет из столиц регионов и городов-миллионников рано включается в работу. К 25 годам молодые успевает сменить до 3 мест работы. Средний возраст начала работы – 17 лет. Подростков 14-17 лет в первую очередь интересует финансовая сторона вопроса – они ищут работу в первую очередь, чтобы иметь карманные деньги, а для 18-25-летних работа – это в первую очередь опыт, дающий хорошую практику после учебы.