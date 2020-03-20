Что делать, если есть подозрение на коронавирус? Самый разумный ответ даёт THL

В настоящее время многие россияне ищут ответ на вопрос о том, что делать, если есть подозрение на коронавирус? Самое интересное, что самый разумный ответ я нашёл на финском сайте «Yle».

У большинства заболевание проходит в лёгкой форме, отмечает THL - Ведомство здравоохранения и социальной защиты соседнего государства.

«У большинства заболевание проходит в лёгкой форме. Согласно последним инструкциям Ведомства здравоохранения и социальной защиты THL, большинство граждан призывают болеть коронавирусной инфекцией дома.

В поликлиники не стоит звонить при лёгких симптомах, поскольку для большинства коронавирус не является опасной болезнью. Угрозу для жизни COVID-19 представляет, прежде всего, людям, входящим в группы риска, то есть имеющим серьёзные заболевания, а также гражданам старше 70 лет.

Ведомство напоминает, что сейчас также сезон гриппа, и многие случаи вовсе не связаны с коронавирусом.

Отличить коронавирус от «обычного гриппа» непросто. Ведомство разработало анкету, с помощью которой есть возможность проанализировать симптомы. Анкету можно заполнить на портале omaolo.fi.

…Если симптомы серьёзные – трудно дышать и высокую температуру не удаётся сбить, то нужно незамедлительно связываться с медслужбами».