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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.23 12:00

Что делать, если на работе всё бесит, но идти туда всё равно надо

На работе мы проводим большую часть своего времени, и поэтому особенно важно, чтобы атмосфера рабочего места была комфортной. Эксперты hh.ru выяснили, какие рабочие моменты могут особенно раздражать людей и как с этим бороться.

Что раздражает людей на работе?

Первое место в рейтинге раздражающих факторов заняли особенности работы: монотонность выполнения задач, ощущение себя как винтика, отсутствие четкой организации труда, постоянные задержки и большая нагрузка, отсутствие перспектив и неопределенность будущего, огромное количество ненужных писем в почте и частые совещания «на полдня».

На втором месте отношение руководства к сотрудникам: грубость, а порой и хамство, вторжение в личное пространство, ненужные советы, забота только о своем комфорте, задержки заработной платы, сумасбродные распоряжения.

Третье место заняли личные привычки коллег: громкие или частые личные беседы по телефону, сплетни и пустые разговоры, частые «перекуры» и опоздания, использование сильных парфюмерных ароматов, вызывающая одежда, яркий макияж.

На четвертом месте — бытовые привычки коллег. Людей раздражает, когда кто-то: оставляет грязь и мусор в местах общего пользования, уносит домой офисные канцелярские товары, забирает с собой или сверх меры употребляет на работе бесплатные корпоративные кофе, чай, печенье и тому подобное.

Что с этим делать?

Способ 1: меняем ситуацию

Первый вариант: проговорить свои эмоции коллеге через «Я-сообщение»: «Когда ты говоришь громко по телефону, я испытываю дискомфорт. Я хотела бы, чтобы мы все бережно относились друг к другу и уважали чувства других коллег».

Важно проговорить именно свои чувства, а не обвинить другого человека.

Второй вариант: попросить пересадить вас на другое рабочее место или в другой кабинет, объяснив причину. Иногда этого бывает достаточно, чтобы снизить уровень своего раздражения.

Третий вариант: минимизировать причину раздражения. Если раздражают звуки — надеть наушники и включить любимую музыку. Если раздражают передвижения коллег и их действия — организовать рабочее место так, чтобы не видеть их.

Четвертый вариант: инициировать изменения в организации труда, то есть прийти к руководству с конкретными предложениями об изменениях.

Способ 2: ищем истинную причину своего раздражения

Одна из причин нашего раздражения — это нарушение личных границ. Раздражаясь, мы защищаемся.

Вторая причина — высокий уровень рабочей нагрузки и нарушение базовых потребностей организма (сон, еда, отдых).

Третья — нерешенные личные проблемы, которые мы приносим на работу.

Четвертая — проблемы со здоровьем. Есть заболевания, при которых раздражительность — это побочный эффект, например гипертония или диабет.

Иногда уже само осознание причин раздражения может минимизировать их влияние на нас. Зная причину раздражения, мы можем устранить ее: обозначить личные границы, следить за режимом дня, пройти обследование у врача.

Способ 3: меняем отношение

Очень часто мы делаем акцент на вещах, которые совсем не стоят нашего внимания. Попробуйте изменить отношение к раздражающим факторам через новые установки:

  • «Это мелочи по сравнению с тем, что по-настоящему важно».
  • «Я сделал/сделала всё, что смог/смогла, остальное не в моей власти».
  • «Это хороший опыт выживания в ситуации стресса, я благодарен/благодарна ему».

Способ 4: меняем состояние

Раздражение — очень сильная эмоция, которая парализует мышцы и дыхание, поэтому снять раздражение можно через техники расслабления: физическая активность или дыхательные техники.

Чувствуете раздражение — встаньте и пройдитесь, сделайте приседания, попейте воды, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.

Способ 5: делаем выбор

Вы всегда можете сделать выбор: остаться в ситуации стресса или выйти из нее. В конце концов, всегда есть радикальный вариант — найти другую работу, где раздражающих факторов будет меньше.

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