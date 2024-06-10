Что делать, если работодатель задерживает зарплату? Консультирует юрист «SuperJob»

Что делать, если работодатель задерживает зарплату? Объясняет руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин.

Сроки выплаты заработной платы

Трудовой кодекс РФ устанавливает обязанность выплачивать заработную плату работникам два раза в месяц. Конкретные дни выплаты заработной платы работодатель должен установить в правилах внутреннего трудового распорядка, в трудовом или коллективном договоре. Заработная плата должна выплачиваться строго в установленные дни (или накануне, если день выплаты заработной платы выпадает на нерабочий день). Невыплата заработной платы в указанный день уже является нарушением законодательства.

На сколько дней работодатель имеет право задержать заработную плату

Закон не предусматривает возможности для работодателя задержать выплату заработной платы в принципе. Поэтому задержка заработной платы недопустима вообще.

Должны ли быть какие-то дополнительные начисления по числу дней задержки выплат

Если работодатель нарушает сроки выплаты заработной платы (задерживает выплату зарплаты), он должен выплатить работнику дополнительную компенсацию за каждый день задержки (до выплаты заработной платы в полном объёме).

Размер компенсации — не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

Например: если долг по зарплате составляет 100000 рублей, а оплата просрочена на 10 дней, то работодатель должен будет выплатить дополнительно 1066,67 рубля. (100000 рублей * (16% * 1/150) * 10 дней).

Куда обращаться, если работодатель задерживает зарплату

В случае нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы у работника есть несколько вариантов действий.

1. Обращение с жалобой на действия работодателя в государственную инспекцию труда (ГИТ).

По факту обращения ГИТ может проверить факты, изложенные в жалобе, обязать работодателя устранить нарушение и/или привлечь работодателя к административной ответственности.

2. Обращение с исковым заявлением в суд.

Если задержка заработной платы продолжается долгое время, работнику лучше обратиться с исковым заявлением о взыскании неполученной заработной платы в суд.

Кроме того, если задержка заработной платы составляет более 15 дней, работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте, а также за это время за ним будет сохраняться средний заработок.