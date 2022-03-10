Что делать, если стало известно о скором сокращении

Сейчас, когда многие компании оказались в сложном экономическом положении, исключать риск потери работы нельзя, даже если вы хороший сотрудник. Что предпринять, если вам сообщили о сокращении? Использовать время с максимальной пользой для поиска следующей работы. Эксперты hh.ru подготовили действенные методы в случае сокращения, а также топ-10 вакансий подработки и «удалёнки» для жителей СЗФО, на которые можно откликнуться прямо сейчас, если вы ищете работу.

1. Соберите факты для резюме

Это, конечно, не касается линейного персонала (продавцов, курьеров, комплектовщиков, кассиров) и рабочих — им не нужно тщательно продумывать резюме, достаточно перечислить места работы и должности. А вот офисным и техническим специалистам, особенно руководителям любого уровня, нужно так описать в резюме конкретные навыки и достижения, чтобы выгодно выделиться на фоне других кандидатов. Просмотрите свои рабочие папки и файлы с отчетами за прошлые годы, чтобы вспомнить:

какие у вас были самые сложные задачи за время работы здесь (разумеется, успешно решенные);

какие у вас случились самые крупные проекты за последние 2–3 года;

какие возникали ситуации, когда всё «пылало», а вы спасли положение;

вообще всё, за что вы могли бы себя похвалить.

Запишите всё это по пунктам — это основа для резюме. Главное — подумайте, в каких цифрах вы могли бы выразить свои результаты работы. Обычно это ваши KPI, но иногда — ещё что-то сверх них. В тех случаях, когда абсолютные цифры подлежат неразглашению, можно показать хотя бы относительные. Например, сумму годовой выручки от продаж, за которые вы отвечали, раскрывать нельзя, а вот назвать процент прироста выручки, который вы обеспечили за год, можно. То же самое — с производственными показателями.

2. Позаботьтесь о рекомендациях

Раньше рекрутёры отсекали ненадёжных кандидатов вопросом о причинах увольнения с прежнего места. А сейчас очень многие будут списывать причины на кризис, хотя в реальности это не всегда будет так (конфликтные увольнения и расставания с неэффективными сотрудниками, прикрытые приличной формулировкой «по собственному желанию», тоже никуда не исчезнут). Рекрутёры это отлично понимают. К тому же их задача — выбрать действительно продуктивных, с кем прежний работодатель ни за что не расстался бы, если бы не экономические причины, и отсеять тех, с кем попрощались в первую очередь как с самыми слабыми звеньями.

Поэтому ваша задача — упредить такие подозрения. Заручитесь рекомендациями руководителя и других коллег, которые знают вас как хорошего профессионала. Можно попросить и письменные рекомендации, но более современный формат — указать в резюме контакты, по которым рекрутер мог бы связаться напрямую с вашими рекомендателями. Но для этого нужно заранее заручиться согласием рекомендателей на такой звонок.

3. Перепишите резюме и начинайте поиск

Составьте новое резюме или отредактируйте старое. Внесите туда все ценные факты про опыт на последнем месте и упомяните, что готовы предоставить рекомендации. Начинайте искать варианты новой работы сразу, ещё до увольнения. Не откладывайте на потом и не делайте паузу на отдых, даже если ваши выплаты при увольнении это позволяют.

4. Установите связи с коллегами

Больше шансов найти работу быстрее у тех, кто задействует все возможные каналы поиска одновременно — в том числе личные связи. Наверняка сокращают не только вас, но и многих ваших коллег. Кто-то из них может когда-нибудь посоветовать вас на новом месте, если там появится вакансия. Причем посоветовать именно как хорошего профессионала, а не «просто хорошего человека, которому надо помочь».

5. Переключайтесь: мир изменился

Как раньше действовал человек, который остался без работы? Чаще всего — искал новую в той же сфере по критериям «чтобы не хуже прежней, но в идеале — чтобы лучше». В том числе это касалось зарплатных ожиданий, уровня должности, состава рабочих задач. Многие готовы были подольше побыть в поиске, ожидая вариантов получше. Сейчас придется принять тот факт, что понятие нормы изменилось. Нет смысла ориентироваться на прежние условия работы и размеры зарплат — рынок будет не тот, что прежде. Многие работодатели будут вынуждены экономить. Чтобы устроиться на работу в ближайшей перспективе, придётся подстраиваться под новые реалии.

Ещё один важный нюанс: если в компании грядёт массовое сокращение, узнайте, что происходит в вашей отрасли в целом. Не исключено, что такая ситуация там сейчас повсюду. Тогда не стоит искать в ближайшее время новую работу в той же сфере — ориентируйтесь на другую и более устойчивую отрасль. Если нет такой возможности — ищите вариант простой временной работы с «быстрым входом» (не требующей квалификации). В современном мире не существует понятия «испортить трудовую книжку» — многие в аналогичном положении.

6. Не опускайте руки

Это главное правило. Раньше поиск работы приносил плоды тем, кто готов был уделять этому процессу много времени и сил. А сейчас — тем более. Заполнить и разместить резюме, а потом сидеть и ждать звонков — это не поиск работы. Смотрите вакансии каждый день, откликайтесь сами как можно чаще (раньше для получения приглашения на собеседование нужно было сделать не меньше 10 качественных откликов, а сейчас — еще больше). Напишите всем знакомым, что вы в поиске, задействуйте соцсети.

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* - данные вакансий по состоянию на 9 марта 2022 года.