Что делать работодателям, если сотрудник может подпасть под частичную мобилизацию? Ответ знают специалисты «SuperJob»

21 сентября 2022 года Президентом Российской Федерации издан Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее — Указ). О том, как вести себя работодателю в новых условиях, читайте в комментариях специалистов «SuperJob».

Основные положения Указа:

1) Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию;

2) Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования — 21 сентября 2022 года.

В соответствии с данным Указом, на военную службу по мобилизации могут быть призваны действующие работники организаций. Если это произойдет, работодателю нужно иметь представление о том, что нужно сделать.

Шаг 1. Предварительная подготовка

На сегодняшний день, в соответствии с законом, работодатели должны вести воинский учёт у себя в организации. Если воинский учёт ведётся правильно, можно сказать, что предварительная подготовка к мобилизации уже проведена.

Если же воинский учёт в организации не ведётся или ведётся в недостающем объёме, рекомендуется провести подготовку, связанную с мобилизацией. Что именно рекомендуется сделать:

— издать приказ по организации о проведении мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности и порядку оповещения работников о мобилизации;

— назначить ответственное лицо, выполняющего функции «мобилизационного работника». Основной задачей такого работника будет взаимодействие с военными комиссариатами по вопросам мобилизации. Назначить ответственного можно также приказом.

Отдельной ответственности в случае отсутствия таких приказов пока закон не предусматривает. Но с точки зрения закона такой подход будет являться правильным.

Шаг 2. Оповещение работников, подлежащих мобилизации

В обязанности работодателя входит обеспечение своевременного оповещения и явки работников, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части.

Соответственно, работодатель в случае получения уведомления или повестки на работника из военкомата должен оперативно оповестить работника в соответствии с порядком, изложенном в приказе по организации мобилизации. Также оповестить нужно тех работников, у кого имеются мобилизационные предписания. Мобилизационное предписание с контрольными талонами к нему вклеивается на внутреннюю сторону задней обложки военного билета. В самом военном билете проставляются отметки о выдаче и изъятии мобилизационного предписания.

Узнать о том, есть ли у работника мобилизационное предписание, возможно, если в компании ведётся воинский учёт. Если воинский учёт не ведётся, работодатель может не знать о наличии таких предписаний. В таком случае нужно выполнить хотя бы минимальные требования по оповещению работников по требованию военкоматов.

Если в отношении работников поступит сигнал из военкомата или будет направлена повестка, работодателю рекомендуется уведомить работника в письменном виде о необходимости явиться в военный комиссариат в назначенное время в назначенный день. Аналогичное требование для работников, имеющих мобилизационное предписание.

Обратите внимание, что закон не предусматривает общей ответственности за «неведение» воинского учёта. Штрафы предусмотрены только по отдельным нарушениям:

— ответственность за невыполнение требований по оповещению сотрудников о наличии повестки — штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей (ст. 21.2 КоАП РФ);

— ответственность за неуведомление военкомата о приеме или увольнении военнообязанного работника — штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей (ст. 21.4 КоАП РФ).

Шаг 3. Обеспечить явку работника в военный комиссариат.