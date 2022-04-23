Что делают Дарвин и Кассиопея в «Экотехнопарке» Мурманской области?

Ястребы-тетеревятники Дарвин и Кассиопея, живущие на территории «Экотехнопарка» Мурманской области, проходят плановый медицинский осмотр. Комплекс традиционных мероприятий позволяет тщательно обследовать пернатых хищников и предупредить любые отклонения в их здоровье.

Как сообщает пресс-служба «Экотехнопарка», ястреб-тетеревятник – крупная птица длиной 55 см с размахом крыльев 1,1 метра, поэтому крайне важно следить за ее образом жизни. В рацион тетеревятников входят грызуны, перепелки, ястребов регулярно взвешивают. Специалисты уже взяли у птиц пробы для проведения бактериологического посева, а уже на следующей неделе Дарвина и Кассиопею ждёт рентгенологическое исследование.

Тем временем до наступления белых ночей в Заполярье остаётся немногим больше недели. С увеличением светового дня непрошенных гостей в «Экотехнопарке» – серебристых чаек, сизых чаек и ворон – становится всё больше, а значит, и работы у ястребов невпроворот. Благо, весенний пролет сейчас на пике. По наблюдениям экспертов, серебристые чайки уже начали вить гнезда, совсем скоро они покинут территорию «Экотехнопарка», чтобы заняться выведением потомства. В то же время их сородичи – пресноводные чайки – будут находиться в зоне карт складирования отходов до последнего, пока озера Мурманской области ещё покрыты льдом.

Орнитологическая служба работает в «Экотехнопарке» с сентября 2021 года. В её задачи входит контроль за популяциями птиц на территории полигона ТКО. Чайки и вороны инстинктивно избегают мест, где охотится хищник. Поэтому охрана объекта с помощью ловчих птиц – так называемая биорепеллентация – самый эффективный и экологический метод.

Сейчас уже можно говорить о том, что ястребы-тетеревятники, несущие вахту на территории «Экотехнопарка», полностью адаптировались к условиям проживания. Их не пугает шум, который издаёт техника, работающая на полигоне, они спокойно реагируют на проезжающие мимо машины. Одно неизменно – Дарвин и Кассиопея настороженно относятся к людям, особенно малознакомым, но для грозных летающих хищников это норма.

Фото предоставлено пресс-службой «Экотехнопарка».