Что февраль для нас готовит?

Февраль начнётся с дополнительной индексации пенсий. Пересчитают и более 40 пособий. Также вырастет материнский капитал, а просроченные продукты будут массово блокировать на кассах.

Пенсионеров ждёт ещё одна прибавка к пенсии

В феврале пенсионеры получат выплаты с учётом дополнительной индексации до 9,5%.

Напомним, что с января 2025 года страховые пенсии увеличены на 7,3%. По решению президента с февраля пенсионеров ждёт дополнительная индексация до уровня фактического роста цен в 2024 году, составившего, по данным Росстата, 9,5%.

Как уточняет Соцфонд, февральские пенсии придут уже с учётом индексации на 9,5%. При этом вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам также будет перечислена доплата за январь с учётом доиндексации. Все выплаты будут начислены автоматически, обращаться для этого никуда не нужно.

Вырастут соцвыплаты

С 1 февраля более 40 мер социальной поддержки будут проиндексированы на 9,5 процента.

«С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательство, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат», - приводит «Российская газета» слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Как отметил глава Минтруда России, среди индексируемых выплат - единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки.

Размер маткапитала приблизится к миллиону

С 1 февраля максимальный размер материнского капитала увеличится до 912,2 тысячи рублей.

Маткапитал на второго ребёнка, если не получен сертификат на первого, с 1 февраля 2025 года составит 912,2 тысячи рублей. Он увеличится на 9,5%, или почти на 80 тысяч рублей.

С 1 февраля сумма сертификата на первого ребёнка увеличится на 60 тысяч рублей - до 690 тысяч рублей (690266,95 рубля). При рождении второго - семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи (221895,1 рубля). Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребёнка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму - т.е. 912 тысяч рублей (912162,09 рубля). Это почти на 80 тысяч больше текущего уровня.

«Важно, что сумма материнского капитала увеличивается не только для тех, кто стал родителями в этом году, но и для семей, которые получили сертификат в прошлые годы. Даже если у родителей осталась часть на счёте в Социальном фонде, она также будет проиндексирована», - пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Продажу просроченных и нелегальных соков начнут блокировать на кассе

С 5 февраля 2025 года кассы в магазинах в автоматическом режиме начнут блокировать продажи просроченной и нелегальной соковой продукции и безалкогольных напитков. Кассовое ПО во время сканирования товара будет делать запрос в систему «Честный знак». Если система обнаружит, что товар просрочен или продаётся нелегально, продажа такого напитка будет незаконной.

Начнётся ещё один этап маркировки растительных масел

С 1 февраля 2025 года стартует обязательная маркировка первого этапа отдельных видов растительных масел, упакованных в прочие виды потребительских упаковок. Маркировка масел в стеклянных и полимерных упаковках началась с 1 октября 2024 года. Маркировка вводится государством для борьбы с нелегальными товарами.

Нотариусов обяжут проверять наследников по базе ЗАГС

Соответствующие поправки в закон вступают в силу 5 февраля.

При ведении наследственных дел нотариусы должны проверять по Единой базе ЗАГС подлинность документов о родстве, которые предоставляют потенциальные наследники. Нередко за наследством приходят мнимые родственники, выставляющие себя «безутешными племянниками», «забытыми сёстрами», «брошенными мужьями» и прочие. Теперь нотариус сможет точно узнать, действительно ли за деньгами пришла настоящая родня покойного.

«Российская газета».