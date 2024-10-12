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Мурманская область. Арктика (16+)12.10.24 10:00

Что нам октябрь изменчивый готовит? Знает Гидрометцентр России

Как сообщает Мурманское УГМС, погода в октябре на Кольском полуострове характеризуется сильной изменчивостью. Штормовые и относительно тёплые с осадками дни быстро сменяются на малооблачную холодную и тихую погоду.

На температурный режим в этот период сильное влияние оказывает Белое и Баренцево моря. Средняя месячная температура воздуха на побережьях выше, чем в остальных районах Мурманской области. Во второй половине месяца происходит переход на зимний режим погоды. Заморозки охватывают все районы области, а в горной части в отдельные годы устанавливаются устойчивые морозы. В холодные годы самый ранний период установления ледостава - первая половина октября.

За время наблюдений с 1936 года самым тёплым был октябрь в 1961 году. Средняя по области температура воздуха превышала норму на 4,3°С. В Мурманске самое высокое значение средней за месяц температуры воздуха отмечалось в 1987 году. На третьем месте в ряду самых тёплых находится октябрь 2000 года. Все три самых тёплых октября в Мурманске характеризовались дефицитом осадков, более поздним, по сравнению с нормой, установлением устойчивого снежного покрова и продолжительным вегетационным периодом.

Самым холодным стал октябрь 1992 года, когда уже в конце первой декады среднесуточная температура воздуха перешла через 0°, установился снежный покров, началось ледообразование на водоёмах области.

В 2024 году начало установления ледостава на реках ожидается с конца октября, на озерах - в начале ноября.

Климатическая норма температуры воздуха в Мурманской области в октябре изменяется от 3,1°С на полуострове Рыбачий до 0,1°С в селе Ловозеро, в столице Заполярья октябрьская норма составляет 1,6°С. Осадков в среднем по области выпадает около 60 мм.

По прогнозу Гидрометцентра России, в октябре 2024 года в Мурманской области, вероятно, что среднемесячная температура воздуха окажется незначительно ниже климатической нормы, а количество выпавших осадков будет соответствовать средним многолетним значениям.

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