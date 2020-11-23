Скоро «чёрная пятница» — шанс со скидкой купить подарки к Новому году. Только не промахнитесь с выбором: в рейтинге худших новогодних подарков лидируют одежда и сувениры. Мужчинам не нравится получать в подарок на Новый год носки, свитера и футболки, а женщины считают неудачными подарками новогодние статуэтки и свечи. Опросив 1600 экономически активных россиян, сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, что не стоит класть под ёлку в новогоднюю ночь.

Для 8% респондентов самым неудачным новогодним подарком, который им довелось получить, стали предметы одежды. Мужчины сообщают об этом втрое чаще женщин (13% против 4%). Носки, футболки, свитера, домашние халаты — все это лучше купить самому, по своему вкусу и размеру, чем найти под елкой, аргументируют опрошенные.

В числе предметов, которые далеко не все хотели бы найти под ёлкой, оказались и новогодние сувениры: о том, что свечи, брелки, статуэтки и магниты — это худшие новогодние подарки, сообщили 4% россиян (6% женщин и 3% мужчин). «Это ненужные пылесборники», — объясняют свое раздражение респонденты.

3% россиян назвали худшими новогодними подарками сладости — конфеты, шоколад или торт. При этом женщины разделяют такую позицию намного чаще мужчин (5% против 1%).

Косметику или парфюмерию (например, шампунь, гель для душа или духи) считают неудачным подарком 3% опрошенных, посуду или кухонные принадлежности (кружку, разделочную доску, шумовку и т.д.) — 2%. В числе худших новогодних «сюрпризов» россияне назвали также одиночество и плохое настроение (2%).

Другие варианты неудачных подарков назвали 18% опрошенных. Среди них кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковая ручка и даже живая крыса (символ 2020 года).

24% россиян сообщили, что худший новогодний сюрприз для них — это отсутствие подарка. Своё разочарование опрошенные объясняют тем, что даже взрослые люди в новогодние праздники ждут чуда и знаков внимания.

28% россиян признались, что никогда не получали плохих подарков: «Праздничное настроение — это, прежде всего, душевное тепло и внимание близких, а не содержимое подарочного пакета».