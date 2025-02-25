Что не так с современным высшим образованием? Опыт и мнения жителей СЗФО

В советские времена наличие высшего образования считалось обязательным условием для успешной карьеры. Однако со временем приоритеты изменились, и сегодня всё больше людей убеждены, что наличие диплома уже не является решающим фактором при приёме на работу.

Сегодня на рынке труда ценится прежде всего желание постоянно учиться новому и развиваться профессионально. Эксперты hh.ru выяснили, насколько сильно хотят и готовы учиться работающие жители СЗФО и как высоко ценят работодатели наличие диплома или достаточно онлайн-курсов?

Высшее, средне-специальное, а может курсы – что важно для работодателей?

Аналитика hh.ru показывает, что с января по февраль 2025 года работодатели СЗФО в более чем 54 тысяч вакансий указали, что им нужны специалисты, имеющие высшее образование. По сравнению с тем же периодом 2024 года спрос на кандидатов, имеющих диплом вуза, в регионах СЗФО вырос на треть (+26%). Потребность в кадрах, имеющих за плечами среднее профессиональное образование, тоже есть: более 28 тысяч вакансий, что на 55% больше, чем в 2024 году. При этом в более чем 2\3 объёма вакансий местные работодатели вообще не указывают требование к образованию, в первую очередь упоминая опыт и навыки, необходимые в профессии.

Лидерами по росту востребованности специалистов, имеющих диплом вуза, в СЗФО является Калининградская область – здесь число вакансий для выпускников вузов за год выросло сразу на 45%, Петербург (+36%). А вот выпускников ссузов больше других стали искать работодатели из Коми (+119% новых вакансий с требованием иметь именно СПО), Вологодская (+78%), Новгородская, Ленинградская области (по +71%).

Регион Динамика спроса на соискателей, имеющих… высшее образованием среднее специальное Архангельская область 27% 57% Вологодская область 28% 78% Калининградская область 45% 58% Ленинградская область 35% 71% Мурманская область 3% 32% Ненецкий АО -33% 27% Новгородская область 35% 71% Псковская область 27% 47% Республика Карелия 3% 30% Республика Коми 14% 119% Санкт-Петербург 36% 46%

Между тем во время поиска нужного сотрудника работодатели достаточно часто обращают внимание на наличие дополнительного образования. Так, для 59% работодателей важно наличие профессиональной переподготовки. Важно, что за 4 года доля компаний, которые отслеживают проходил ли кандидат курсы переподготовки выросла на 7%. Ещё 50% компаний обратят внимание был ли кандидат на курсах повышения квалификации.

Для каждого третьего работодателя (30%) важно есть ли стажировки у соискателя. А для 29% - есть ли второе высшее образование. 22% компаний более благосклонны к тем, у кого есть за плечами магистратура. Ещё 10% компаний ценят проходил ли кандидат онлайн-курсы. А МВА важны лишь для 10% местных компаний.

«Так называемая «доплата за мозги» - не миф, а реальность. Так, сразу 45% работодателей заявили, что готовы платить зарплату выше рынка, если работник обладает для компании необходимыми навыками и знаниями. Готовы принять на работу кандидата, имеющего в базе только онлайн-курсы (без высшего или среднего образования по профессии) пока лишь 23% работодателей. Между тем в 2022 году таких работодателей было еще меньше – 16%. Отмечу, что эксперты hh.ru также представят свежую аналитику, связанную с востребованностью образования и более глубоко разовьют данную тему в рамках трека #Образование на грядущем IX Международном форуме труда, который пройдёт 2-4 апреля в Санкт-Петербурге», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Готовы ли работающие жители СЗФО учиться

Большое исследование hh.ru показывает, что подавляющее (90%) опрошенных жителей СЗФО согласны, что постоянное обучение - залог востребованности специалиста на рынке труда. При этом большинство испытывают серьёзные трудности с обучением. Так, 50% не хватает времени на профобучение, ещё 44% добавили, что и рады бы учиться, но нет денег на это. 30% не могут выбрать подходящие образовательные программы. 23% считают, что на рынке образовательных услуг не хватает качественных ресурсов для обучения. А у 20% ко всему прочему не хватает сил и мотивации на углубление знаний по профессии.

При этом 59% среди тех, кто все-таки нашёл время, силы и деньги на обучение по профессии заявили, что регулярно применяют новые знания в работе, а вот 40% новые навыки пока не пригодились в ежедневном труде.

При этом благодаря прокачке профессиональных знаний 11%, или каждый десятый, смог получить повышение в должности, 9% сменили сферу деятельности на более востребованную, ещё 10% перешли в более престижную компанию, 5% получили повышение зарплаты. А вот для 20% углубление знаний в работе никак не повлияло на карьеру.