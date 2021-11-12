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Мурманская область. Арктика (16+)12.11.21 15:00

Что не устраивает жителей СЗФО в вакансиях работодателей? Знает hh.ru

Рынок труда России переживает уникальную ситуацию. Количество вакансий продолжает расти, например, в октябре на hh.ru было размещено более 1,1 млн вакансий. В то же время активность соискателей ощутимо отстает.

Сейчас на одну вакансию в среднем по стране приходится 1–2 активных резюме, откликов не хватает, работодатели снижают требования к кандидатам и о дефиците кадров говорят все. Чтобы разобраться в ситуации и понять, что конкретно удерживает россиян от поиска новой работы (даже если старая уже порядком надоела), служба исследований hh.ru провела опрос почти 8 тысяч работающих россиян и соискателей, в том числе из СЗФО. Итоги исследования, возможно, заставят некоторых работодателей перестроить парадигму поиска людей, потому что потребности соискателей качественно меняются.

Больше половины (53%) опрошенных в СЗФО жалуются на то, что работодатели после получения отклика резюме на их вакансию не дают обратной связи и никак не реагируют на соискательскую активность. Напомни, в 41% случаев соискатели ждут, что работодатели ответят им в течение 2–3 дней после отправки резюме.

В данном случае проблема может быть комплексная: работодатели могут не отвечать на резюме, потому что кандидаты, их навыки или компетенции не соответствуют заявленной позиции. Но при этом, безусловно, поддерживать вежливый тон и давать ответ кандидатам крайне важно: 90% россиян хотели бы сразу получить отказ и узнать причины, чтобы не тратить время на ожидание ответа. При этом с пониманием к такому «молчанию» на отклик на вакансию относятся лишь каждый пятый опрошенный, для 66% это недопустимо и вызывает негатив к компании, что в нынешних реалиях крайней нехватки кандидатов для компаний-работодателей может вызвать еще больше проблем. Тем более, что для трети опрошенных в СЗФО (23%) плохие отзывы о компании могут стать еще одним поводом, который оттолкнет от потенциальной работы.

Ещё одна яркая причина, почему кандидаты не откликаются на вакансию, касается денег и состоит из двух частей: слишком низкая зарплата (35%) или вовсе отсутствие данных о зарплате в вакансии (28%). Отсутствие понимания по зарплатному вопросу отталкивает всех: среди опрошенных на руководящих должностях (27%) и среди рядовых работников (31%), молодых специалистов (37%) и возрастных (33%).

Не в пользу компаний работает и то, что компании часто путанно рассказывают, что потребуется от будущего работника (26%). Интересно и то, что работа в офисе или полный день в офисе отталкивают 13% опрошенных, ещё 11% отвергнет от потенциальной компании-работодателя требование обязательной вакцинации (подробнее на диаграмме).

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
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Николай
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А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
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