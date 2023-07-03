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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.23 14:00

Что необходимо учесть работодателям при планируемом повышении МРОТ в 2024 году

16 июня Президент России Владимир Путин в своём выступлении на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о планируемом повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5%. Александра Южалина, руководитель юридической практики в «SuperJob», разъясняет, что нужно будет учесть в этой связи работодателям.

Напомним, что сейчас МРОТ по России составляет 16242 рубля. Некоторые регионы могут устанавливать его в другом размере, но не менее общероссийского. С учётом сообщения президента, МРОТ с 2024 года планируется установить в размере около 19247 рублей.

Важно помнить, что МРОТ является одной из основных гарантий для работников. Заработная плата тех сотрудников, которые по итогу месяца отработали полную норму рабочего времени, не должна быть ниже минимального размера оплаты труда. Также от МРОТа рассчитывается минимальный размер социальных страховых выплат (например, для пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам и др.), а также минимальный размер отпускных.

Данные изменения необходимо будет учесть работодателям в части соответствия системы оплаты труда новым требованиям. Нужно убедиться, что размер заработной платы с учётом возможных стимулирующих и компенсационных выплат не будет менее нового значения МРОТ. Если в организации работникам установлен только оклад (не выплачиваются дополнительные стимулирующие выплаты), то следует убедиться, что размер оклада не менее значения нового МРОТ. Если это не так, необходимо будет увеличить размер окладов, внести изменения в штатное расписание и в трудовые договоры работников.

То же самое касается и часовых тарифных ставок. Размер часовой тарифной ставки нужно определить таким образом, чтобы, отработав полную норму рабочего времени, работник заработал не меньше МРОТ.

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