Что нового ждёт мурманчан – владельцев земельных участков с 1 сентября – разъясняет региональный Росреестр

С 1 сентября 2025 года вступит в силу постановление правительства РФ №826 от 31 мая 2025 года, утверждающее признаки неиспользования земельных участков в составе земель населённых пунктов, садовых и огородных территорий. Для освоения таких земельных участков по закону* отводится три года.

«Нововведения позволят государственным земельным инспекторам чётко определять, используется земля по своему прямому назначению или нет. В случае неэффективного использования участка собственник сможет вовремя принять необходимые меры для устранения выявленного нарушения. Точные критерии делают процедуру контроля использования земель прозрачной и понятной, прежде всего, для самих северян. Для удобства пользователей Росреестр разработал методичку о признаках неиспользования земельных участков», - пояснила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Основные критерии, которые нужно знать и учитывать всем землепользователям с 1 сентября 2025 года:

- нельзя допускать захламления или загрязнения отходами более половины площади земельного участка, а также его зарастания сорняками свыше 1 метра (для всех видов участков). Нарушение может быть выявлено не ранее чем через 3 года после оформления прав на него;

- для подготовки участка к использованию (проведения мероприятий по освоению) отводится также 3 года с момента приобретения прав на него (для всех видов участков);

- если участок предназначен для ИЖС, то построить и оформить индивидуальный жилой дом нужно в течение 7 лет с момента приобретения прав на землю. С учётом 3-летнего срока на освоение участка нарушение может быть выявлено не ранее чем через 10 лет;

- если участок предназначен для строительства иных капитальных объектов, то построить и оформить здание или строение нужно в течение 5 лет с момента приобретения прав на землю (срок может быть иным – например, если он указан в разрешении на строительство или решении о комплексном развитии территории). С учетом 3-летнего срока на освоение участка нарушение может быть выявлено не ранее чем через 8 лет;

- если право на землю было оформлено до 1 марта 2025 года, то указанные выше сроки выявления нарушений начинают исчисляться не ранее чем с этой даты;

- нельзя допускать разрушения крыши, стен, выпадения окон или стекол из окон возведённых строений. При наличии таких разрушений собственник должен их устранить в течение года с момента фиксации состояния участка земельным инспектором.

«Новые правила вводят правовую определенность для землепользователей. Это один из важнейших критериев развитой экономики, – подчеркнул руководитель исполкома Мурманского регионального отделения Ассоциации юристов России Андрей Шарков. - Теперь можно точно понимать, что нужно сделать на земельном участке, чтобы избежать претензий земнадзора. Для предпринимателей это означает возможность планировать деятельность на годы вперёд, рассчитывая на стабильность правил игры. Появляется стимул вкладывать в участок ресурсы, зная, что соблюдение прозрачных требований полностью защитит бизнес. Более того, чёткие ориентиры снижают коррупционные риски: когда всё зафиксировано в нормативах, поле для злоупотреблений существенно сокращается. Еще важнее это для садоводов и дачников, которые без юридических консультаций получают подробную инструкцию как правильно развивать свой участок».

Главная задача нововведений - не наказать собственников или изъять у них землю, а вернуть владельцев на свои участки для надлежащего использования. А чтобы ситуация не дошла до изъятия, что возможно только в судебном порядке, то участок можно передать в аренду или по договору безвозмездного пользования другим лицам при условии наведения порядка на территории. Это позволит собственнику сохранить право на землю.

* - федеральный закон от 08.08.2024 N 307-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 23 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».