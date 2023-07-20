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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.23 21:55

Что нужно сделать в самое ближайшее время, чтобы вложенные средства были эффективно использованы на благо развития экономики страны - Владимир Путин

«Проекты по производству СПГ, безусловно, важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке СПГ, позволяют развивать смежные отрасли. Первый проект был успешно реализован и работает, есть теперь все основания полагать, что и второй, «Арктик СПГ-2», тоже будет реализован в срок и с нужным качеством», – отметил Владимир Путин во вступительном слове.

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание на тему загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «НОВАТЭК-Мурманск».

«Проекты по производству СПГ, безусловно, важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке СПГ, позволяют развивать смежные отрасли. Первый проект был успешно реализован и работает, есть теперь все основания полагать, что и второй, «Арктик СПГ-2», тоже будет реализован в срок и с нужным качеством», – отметил Владимир Путин во вступительном слове.

Президент России отметил: «Мы сейчас посмотрели завод по производству заводов, который «НОВАТЭК» построил здесь, рядом с Мурманском. Безусловно, и для развития региона, для Мурманского порта – сколько там, по-моему, 56 миллионов, перевозили в прошлом году, – если такие проекты будут реализовываться, то, действительно, через пять-шесть лет произойдёт минимум удвоение возможностей, тем более что и новый порт здесь строится, стройка идёт полным ходом.

Проекты по производству СПГ, безусловно, важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке СПГ, позволяют развивать смежные отрасли. Первый проект был успешно реализован и работает, есть теперь все основания полагать, что и второй, «Арктик СПГ-2», тоже будет реализован в срок и с нужным качеством. Еще раз поздравляю компанию «НОВАТЭК».

Естественно, это будет влиять и на загрузку Северного морского пути – совершенно очевидная вещь, потому что после реализации второй части, «Арктик СПГ-2», конечно, Северный морской путь будет заполняться. Необходимы ледоколы, причем ледоколы самого большого класса. В общем, такой мультипликативный эффект дают проекты подобного рода и подобного масштаба.

Но, естественно, возникает вопрос, как загружать предприятия подобного рода, как использовать с максимальным эффектом уже вложенные средства и как идти дальше от достигнутых результатов к следующим. Давайте сегодня об этом и поговорим. Хотел бы передать слово руководителю компании, для того чтобы он изложил своё видение того, что, по мнению «НОВАТЭКа», можно и нужно сделать в самое ближайшее время, чтобы вложенные средства были эффективно использованы на благо развития экономики страны».

Фото и видео: https://vk.com/video-216704731_456239481

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