Что нужно знать бизнесу о новом порядке подачи документов в Росреестр

26 февраля в Управлении Росреестра по Мурманской области состоялся круглый стол с представителями регионального отделения «Опора России», Торгово-промышленной палаты, а также строительных компаний региона.

На встрече участники рассмотрели нововведения в законодательстве, касающиеся сферы земли и недвижимости, которые начнут действовать с 1 марта 2025 года.

Особое внимание уделили изменениям, предусмотренным федеральным законом от 26 декабря 2024 года №487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». С 1 марта юридическим лицам будет разрешено подавать заявления на регистрацию недвижимости исключительно в электронном формате.

Закон вводит новые правила взаимодействия между Росреестром и юридическими лицами, согласно которым подача заявлений на государственный кадастровый учёт и регистрацию прав на объекты недвижимости должна осуществляться только через электронные каналы связи. Все бумажные документы, поступившие после указанной даты, будут возвращены без рассмотрения.

Также были рассмотрены меры, направленные на стимулирование оформления земельных участков, зданий и сооружений как физическими, так и юридическими лицами. Важный акцент был сделан на необходимость обязательного уточнения границ земельных участков перед совершением любых сделок с ними.

Председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Константин Котловский подчеркнул значимость таких мероприятий: «Для предпринимателей недвижимость — один из важнейших активов наряду со временем. Подобные встречи позволяют оперативно решать все возникающие вопросы».

Таким образом, мероприятие стало площадкой для конструктивного диалога и обмена мнениями по ключевым вопросам отрасли, способствуя укреплению партнёрских отношений между государственными органами и бизнес-сообществом.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.