С 26 октября по 1 ноября в России в четвертый раз проходит Международная неделя инвесторов, участие в которой принимают жители почти 100 стран мира. Банк России организует лекции по повышению финансовой грамотности для учащихся старших классов школ, студентов техникумов и вузов, взрослого населения, приуроченные к проведению этого мероприятия.

Учащиеся общих, средних и профессиональных образовательных организаций во всех регионах России пройдут онлайн-уроки по общим вопросам финансовой грамотности и инвестирования. Лекторы расскажут школьникам об особенностях финансовых продуктов, о работе биржевых площадок, о возможностях инвестирования на рынке ценных бумаг, о защите прав потребителей финансовых услуг.

Взрослое население и студенты узнают принципы инвестирования, как выбрать инвестиционную стратегию исходя из своих потребностей и целей, как оценивать риски, связанные с инвестированием, что нужно знать инвестору, чтобы защитить свои права.

Пенсионеры познакомятся с основными принципами и правилами принятия решений по использованию финансовых продуктов и услуг, получат представление об основах безопасного инвестирования и инвестиционных продуктах, научатся распознавать мошеннические схемы и защищать свои права.

28 октября в 11.00 по московскому времени первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов проведёт прямой эфир на страницах Банка России в соцсетях и расскажет, что нужно знать начинающему инвестору, чтобы не оказаться жертвой недобросовестных практик. Задать вопрос можно будет как онлайн, так и заранее оставив его в комментариях к анонсам мероприятия в соцсетях.

Международную неделю инвесторов (WIW) - глобальную кампанию по повышению финансовой грамотности, инициированную Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO), в России проводит Центральный банк Российской Федерации. В этом году в рамках мероприятия регулятор проводит онлайн-лекции с 19 октября до конца 2020 года.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, чтобы принять участие, на странице http://dni-fg.ru/wiw перейдите в соответствующий раздел, выберите дату и время лекции и зарегистрируйтесь.