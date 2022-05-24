Что нужно знать о воспитании собаки?

Ваш питомец – это частичка вашего сердца, ваш четвероногий друг и в какой-то степени ваш ребёнок. А что делать, если вы постоянно работаете, или уехали в отпуск или просто некому выгуливать вашего любимца? Для этого существует специальные сервисы, которые с радостью вам помогут, а добросердечность и порядочность тех людей, которые там работают, не оставит никого равнодушным.

Выгул собак

Выгул собак – это сервис для создания комфорта как домашних животных, так и их хозяев. Если у вас нет такой возможности в определённый период времени самостоятельно выгуливать своего питомца, не отчаивайтесь, мы живем в современном мире, где вы можете воспользоваться услугами выгула собак, а те, кто их выгуливает, назовём «нянями».

Няня будет опытной, иметь хорошую экипировку, обладать правильными человеческими чертами характера, что безусловно чувствует любое животное.

Выгуливать собаку — это не просто пройтись по улице на поводке рядом с питомцем, это целый комплекс мероприятий. Няня ведет собаку на специально обустроенные площадки, где она может потренировать собаку, побегать с ней и просто поиграть.

После прогулки няня помоет вашей собаке лапки и пришлет вам отчётные фотографии.

Гостиница для собак

Для собаки пребывание в гостинице – это как пребывание в летнем лагере для ребёнка. Гостиницы принимают питомцев круглый год, поэтому вы можете спланировать свое путешествие в любое время года и обратиться к услугам гостиницы. Обратившись за помощью к гостинице, вы получите следующие преимущества:

Ваш питомец будет чувствовать, что он находится как дома.

Ваша собака будет выходить на прогулки с няней 3 раза в день.

Питомец будет дрессирован и иметь физические нагрузки.

Приятная атмосфера и услужливый персонал настроит вашего питомца на хороший лад.

Трехразовое полноценное питание.

Гостиница с услугами дрессировки

Оставаясь без хозяина, собаке нужно не только питание и проживание в комфортных условиях, но и постоянная дрессировка. Гостиница для собак https://guldog.ru/uyutnee-chem-v-gostinice-dlya-sobak предлагает своевременное кормление, прогулки, игры, внимание вашему питомцу, а также и дрессировку, что очень немаловажно.

В гостинице услуги оказывает профессиональный кинолог, который организует дрессировки правильно и с пользой для питомца. Собака научится многим трюкам, а также станет послушной и дружелюбной благодаря специальным упражнениям и тренировкам. Ведь в них собака особо нуждается, особенно, когда рядом нет хозяина.

Что ещё важно знать

Конечно, ваш пес предпочитает жить в кругу своих хозяев, привыкшей обстановке, но иногда приходится прощаться с питомцем на некоторое время. Не стоит переживать по этому поводу. В гостиницах для собак специальные люди, обученные для выгула собак, не дадут вашему питомцу скучать или чувствовать себя одиноким.

Сотрудники любой гостиницы подскажут вам с выбором питания, и ваша собака будет иметь полноценный рацион.

Кроме того, любая гостиница гарантирует, что ваш пёс будет в безопасности, а по возвращению к вам он будет готов к активной жизни с вами!

Фото: https://guldog.ru/vigul#foto-41