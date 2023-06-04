Что предпринять, чтобы не купить жильё у банкрота? Ответ знает Росреестр

Росреестр неоднократно рекомендовал гражданам, намеревающимся приобрести недвижимость, подходить к данному вопросу серьёзно. Со вступлением в силу закона о банкротстве физических лиц появился риск купить квартиру банкрота.

«Риск этот заключается в том, что совершённые банкротом сделки могут быть признаны недействительными в дальнейшем. Если продавший сегодня квартиру человек будет признан банкротом, могут быть аннулированы сделки, совершенные им за три предшествующих года до момента признания банкротом», - разъясняет начальник межмуниципального отдела по г. Кировск и г. Апатиты Управления Росреестра по Мурманской области Анна Еремеева.

Как избежать неприятной ситуации при покупке квартиры?

Для того чтобы избежать негативных последствий, специалисты Росреестра советуют проверить, что продавец квартиры не является банкротом. Это можно сделать несколькими способами, например, проверив информацию о нем в официальных источниках. В большинстве случаев это бесплатные электронные сервисы:

Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru). Данный сервис позволяет получить общедоступную информацию об объекте недвижимости: площадь, адрес, номер регистрации права, наличие обременений (запрет, аренда, ипотека и т.д.).

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве – один из первых источников, который стоит посетить, чтобы не приобрести квартиру у несостоятельного лица. На сайте ЕФРСБ публикуются все актуальные данные о банкротстве граждан и организаций (https://bankrot.fedresurs.ru);

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов, где можно узнать, инициировано ли в отношении продавца какое-либо исполнительное производство. Для этого нужно будет внести в специальную строку ФИО владельца квартиры, а также его ИНН. (https://fssp.gov.ru/).

«Обратите внимание на то, как давно продавец является собственником квартиры. Если он, не успев приобрести недвижимость, ускоренно выставляет объект на продажу, задумайтесь. Потратив немного времени на проверку недвижимости и его владельца, вы обеспечите себе безопасную сделку с недвижимостью» - отмечает начальник отдела правового обеспечения и контроля (надзора) в сфере саморегулируемых организаций Мурманского Росреестра Роман Пустовидов.