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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.22 12:00

Что происходило с рынком труда Мурманской области во втором квартале 2022 года – обзор hh.ru

В топ самых востребованных профессий со стороны работодателей Мурманской области на данный момент входят: кассир, продавец, электромонтажник, машинист, инженер, электрик, водитель, технолог. Наибольшая доля вакансий за последнее время сосредоточена в следующих сферах: розничная торговля (каждая шестая вакансия или 17% от всего объёма в регионе), строительство (6%), добывающая отрасль (5%).

По итогам второго квартала работодатели СЗФО разместили более 236 тысяч вакансий, из них 4% приходятся на Мурманскую область. Эксперты hh.ru проанализировали почти 10 тысяч новых вакансий, размещенных местными работодателями за последнее время, и выяснили, кто наиболее востребован, какие зарплаты предлагают и в каких городах Мурманской области больше всего нужны работники.

В топ самых востребованных профессий со стороны работодателей Мурманской области на данный момент входят: кассир, продавец, электромонтажник, машинист, инженер, электрик, водитель, технолог.

Наибольшая доля вакансий за последнее время сосредоточена в следующих сферах: розничная торговля (каждая шестая вакансия или 17% от всего объёма в регионе), строительство (6%), добывающая отрасль (5%) (наглядно на диаграмме 1).

География вакансий и работодательского спроса на данный момент в Мурманской области следующая: большая часть вакансий и самый высокий спрос на работников сосредоточены в Мурманске (66% вакансий от общего числа в регионе). На втором месте по числу новых рабочих мест – Апатиты (6% вакансий), на третьем месте – Мончегорск (4%). Важно отметить, что так или иначе новые рабочие места появляются каждый день в каждом городе области, чем могут похвастаться не все регионы СЗФО.

В свою очередь местные жители, ищущие работу в Мурманской области, достаточно активны и разместили по итогам второго квартала почти 14 тысяч резюме. Это на 11% больше, чем летом 2021 года. Между тем несмотря на высокую активность соискателей и небольшое число вакансий летом (это традиционное явление для летнего сезона и с осенью работодатели станут активней и увеличат число работных предложений), уровень конкуренции в регионе находится ниже нормы и составляет 3,3 резюме на одну вакансию (наглядно на диаграмме 2).

С начала года изменилась также и зарплата. Так, если в январе местные работодатели предлагали в среднем порядка 52 тысяч рублей, то сейчас около 51 тысячи, это равно средней зарплате в других российских регионах. Соискатели в свою очередь в начале года в среднем запрашивали зарплату от 53 тысяч рублей, на данный момент на уровне 56 тысяч. Как правило, трудящиеся в этом регионе запрашивают зарплату на 2% выше, чем другие россияне.

Несмотря на то, что средняя предлагаемая зарплата в регионе составляет порядка 51 тысяч рублей, работодатели предлагают и более высокие заработки. Так, в 15% мурманских вакансий на данный момент доступен заработок от 100 тысяч рублей. Чаще всего высокооплачиваемую работу предлагают компании из таких отраслей как строительство, перевозки и логистика, автобизнес, добывающая отрасль, ритейл, тяжелое машиностроение, металлургия. Безусловно в регионе достаточно много размещается вакансий с вахтовым методом работы и, как правило, именно они являются одними из самых высокооплачиваемых.

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