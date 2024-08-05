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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.24 14:00

Что происходило с рынком труда СЗФО на прошедшей неделе (26.07-2.08)

Аналитики собрали топ фактов о рынке труда регионов СЗФО, которые были представлены в исследованиях hh.ru на этой неделе, а также которые вы могли пропустить.

1. Вышел свежий рейтинг регионов по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года. Петербург занял в рейтинге занял 14-е место, задержавшись в топе лидеров, но потеряв сразу пять позиций по сравнению с показателями II квартала. При этом другие регионы СЗФО тоже продемонстрировали интересную динамику. Так, Ленобласть по перспективности трудоустройства упала на 9 пунктов, Новгородская область – на 2 пункта, Мурманская область -1,

Псковская область не изменила позиций. Есть ряд регионов, наоборот, улучшивших свои позиции в карьерном плане: +5 пунктов набрала Вологодская область, Калининградская область +4 пункта, Карелия +4, Архангельская область +2 пункта, Коми +1.

2. Профессия сисадмина вошла в топ самых востребованных в ИТ-сфере. Спрос на этих специалистов в регионах СЗФО вырос за год на 22% (более 1,7 тысячи вакансий). А лидером по спросу на сисадминов стали Ленобласть (+75% новых вакансий), Коми (+62%), Калининградская область (+44%), Псковская область (+42%). Причём зарплаты тоже выросли: +10,2 тысячит рублей и уже достигают порядка 69,1 тыячи. рублей по РФ. Но данным специалистам можно найти работу с доходом и до 200 тысяч – в Ленобласти, до 150 тысяч – в Архангельске, от 112 тысяч – в Апатитах, до 500 тысяч – в Петербурге.

3. Юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, в какие даты ещё можно сходить в отпуск в этом году, чтобы получить большие отпускные выплаты.

4. Эмоциональное состояние работников в СЗФО оставляет желать лучшего. Так, среди работающих петербуржцев сразу 42% заявили, что за последний год у них ухудшилось эмоциональное состояние. Другие жители СЗФО подтверждают падение психологического состояния. Причем основными причинами стресса работники называют руководство, токсичные коллективы, неуверенность в будущем и растущие объёмы работы. Важно, что за последние пару лет доля тех, кто винит в стрессе руководство в среднем по СЗФО выросла на 17%, доля тех, кто жалуется на растущий объём работы – на 10%, а коллег-токсиков – на 15%.

5. Подвели итоги рынка труда в лесной промышленности. По итогам полугодия Петербург, Ленобласть и Карелия вошли в топ регионов страны по доле вакансий в леспроме. На три эти региона СЗФО приходится 15% от всего объёма рабочих мест по стране. 

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