Что происходит с ИТ-сферой Мурманской области: у кого самые высокие и низкие зарплаты, легко ли попасть в ИТ и кого там ждут особенно сильно?
Аналитика hh.ru показывает, что этой весной средняя зарплата в ИТ-сфере страны достигла 97,4 тысячи рублей, а максимальные зарплаты достигают 240 тысяч рублей. Эксперты hh.ru подвели итоги апреля и выяснили, какие ИТ-профессии самые высокооплачиваемые в Мурманской области, а также как изменились требования компаний по сравнению с весной 2024 года.
Данные hh.ru показывают, что спрос на ИТ-специалистов в целом по стране достаточно большой: только в апреле российские работодатели искали более 42 тысяч ИТ-специалистов. Средний доход российского айтишника вырос на 12,1 тысячи рублей, превысив порог 97,4 тысячи. При этом востребованность ИТ-специалистов даже несмотря на рост предлагаемой зарплаты в целом по РФ упала на 26%. В Мурманской области ситуация аналогичная: по сравнению с весной прошлого года востребованность этих работников упала на 6%.
Между тем в Мурманской области тоже наблюдается несовпадение спроса и предлагаемых зарплат: в апреле средний доход местного ИТ-специалиста вырос на 12 тысяч рублей и достиг 85 тысяч рублей. Максимальные зарплаты в ИТ-сфере теперь «стартуют» со 107 тысяч рублей.
Изменились за год и требования к айтишникам. Так, работодатели стали на 16% чаще искать ИТ-специалистов, готовых трудиться на удалёнке. Более того, работа на удалёнке в ИТ-сфере стала ещё более выгодной: если в 2024 году удалёнщикам готовы были платить 81,3 тысячи рублей, то сейчас уже 103 тысячи (+21 тысяча рублей прибавки за год).
Компании стали чаще на 5% искать айтишников-вахтовиков, увеличив среднюю зарплату для таких специалистов на 40 тысячи рублей - до 190 тысяч.
В разрезе профессий наиболее востребованными у компаний СЗФО и в том числе Мурманской области этой весной оказались программисты – каждое пятое рабочее место в ИТ-сфере региона, на втором месте – специалисты техподдержки и дизайнеры – 11%, или каждое десятое рабочее место, на третьем – руководители ИТ-проектов. Меньше всего бизнес искал и приглашал на работу гейм-дизайнеров, арт-директоров и руководителей группы аналитики.
При этом самыми высокооплачиваемыми ИТ-профессиями региона в этом месяце оказались дата-сайентисты – им предлагают зарплату не менее 275 тысяч рублей, на втором месте – руководители группы разработки (250 тысяч рублей), а на третьем – DevOps-инженеры (240 тысяч рублей).
А вот самую низкую зарплату сейчас предлагают специалистам техподдержки – лишь 65,5 тысячи рублей. Также в зарплатный анти-рейтинг вошли дизайнеры – им готовы платить не более 84,7 тысячи и специалисты по инфобезопасности (85,2 тысячи рублей).
|
Профессия
|
Уровень зарплаты
|
Доля вакансий
|
Программист, разработчик
|
150 800 ₽
|
23%
|
Специалист технической поддержки
|
65 500 ₽
|
11%
|
Дизайнер, художник
|
84 700 ₽
|
11%
|
Руководитель проектов
|
120 500 ₽
|
10%
|
Системный администратор
|
90 100 ₽
|
8%
|
Аналитик
|
111 400 ₽
|
6%
|
Специалист по информационной безопасности
|
85 200 ₽
|
5%
|
Тестировщик
|
110 000 ₽
|
4%
|
Менеджер продукта
|
120 000 ₽
|
3%
|
Бизнес-аналитик
|
120 000 ₽
|
2%
|
DevOps-инженер
|
240 000 ₽
|
2%
|
Системный аналитик
|
150 000 ₽
|
2%
|
BI-аналитик, аналитик данных
|
120 000 ₽
|
2%
|
Системный инженер
|
100 000 ₽
|
1%
|
Руководитель группы разработки
|
250 000 ₽
|
1%
|
Методолог
|
105 000 ₽
|
1%
|
Сетевой инженер
|
102 500 ₽
|
1%
|
Технический писатель
|
100 000 ₽
|
1%
|
Технический директор (CTO)
|
200 000 ₽
|
1%
|
Дата-сайентист
|
275 000 ₽
|
1%
|
Продуктовый аналитик
|
132 000 ₽
|
1%
|
Директор по информационным технологиям (CIO)
|
120 000 ₽
|
1%
|
Гейм-дизайнер
|
99 400 ₽
|
0,4%
|
Руководитель отдела аналитики
|
150 000 ₽
|
0,3%
|
Арт-директор, креативный директор
|
150 000 ₽
|
0,3%
«Подобное несовпадение динамики спроса и уровня зарплат может быть вызвано рядом факторов. В частности, компании сильно нуждаются в грамотных айтишниках, но теперь демонстрируют более выборочный и точечный спрос. Найм ИТ-специалистов приобретает не такой массовый характер, как в 2024 году. Но при этом грамотные и опытные специалисты «стоят» теперь больше, чем ещё годом ранее, а потому зарплатные предложения работодателей стремятся вверх. Этот тезис подтверждается и другой аналитикой hh.ru: только за апрель российские работодатели искали более 15 тысяч опытных ИТ-специалистов со стажем в профессии от 3 до 6 лет и более. На данную категорию работников приходится более трети (40%) вакансий от всего объёма в ИТ-отрасли.
При этом средний уровень зарплаты для айтишников с опытом в профессии 3-6 лет вырос на 10 тысяч, превысив планку в 170 тысяч рублей. Супер-скиллованным ИТ-спецам со стажем более 10 лет предлагается доход более чем 230 тысячи рублей, максимальные зарплаты для синьоров начинаются от 470 тысячи рублей и могут заканчиваться шестью нулями в ежемесячной расчётке. А вот джунам сейчас готовы платить не более 57 тысяч (рост за год лишь на 7 тысячи). Таким образом, ИТ-рынок всеёбольше готов платить за ум, опыт и знания. Массовая гонка зарплат в ИТ-сфере утихает и ей на замену проходит более спокойный найм и серьёзным отбором по компетенциям», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.