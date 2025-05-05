В Мурманской области определены региональные победители и призёры конкурса школьных музеевЗаполярные спортсмены показали высокий уровень подготовки на чемпионате и первенстве России по савату
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.05.25 15:00

Что происходит с ИТ-сферой Мурманской области: у кого самые высокие и низкие зарплаты, легко ли попасть в ИТ и кого там ждут особенно сильно?

Аналитика hh.ru показывает, что этой весной средняя зарплата в ИТ-сфере страны достигла 97,4 тысячи рублей, а максимальные зарплаты достигают 240 тысяч рублей. Эксперты hh.ru подвели итоги апреля и выяснили, какие ИТ-профессии самые высокооплачиваемые в Мурманской области, а также как изменились требования компаний по сравнению с весной 2024 года.

Данные hh.ru показывают, что спрос на ИТ-специалистов в целом по стране достаточно большой: только в апреле российские работодатели искали более 42 тысяч ИТ-специалистов. Средний доход российского айтишника вырос на 12,1 тысячи рублей, превысив порог 97,4 тысячи. При этом востребованность ИТ-специалистов даже несмотря на рост предлагаемой зарплаты в целом по РФ упала на 26%. В Мурманской области ситуация аналогичная: по сравнению с весной прошлого года востребованность этих работников упала на 6%.

Между тем в Мурманской области тоже наблюдается несовпадение спроса и предлагаемых зарплат: в апреле средний доход местного ИТ-специалиста вырос на 12 тысяч рублей и достиг 85 тысяч рублей. Максимальные зарплаты в ИТ-сфере теперь «стартуют» со 107 тысяч рублей.

Изменились за год и требования к айтишникам. Так, работодатели стали на 16% чаще искать ИТ-специалистов, готовых трудиться на удалёнке. Более того, работа на удалёнке в ИТ-сфере стала ещё более выгодной: если в 2024 году удалёнщикам готовы были платить 81,3 тысячи рублей, то сейчас уже 103 тысячи (+21 тысяча рублей прибавки за год).

Компании стали чаще на 5% искать айтишников-вахтовиков, увеличив среднюю зарплату для таких специалистов на 40 тысячи рублей - до 190 тысяч.

В разрезе профессий наиболее востребованными у компаний СЗФО и в том числе Мурманской области этой весной оказались программисты – каждое пятое рабочее место в ИТ-сфере региона, на втором месте – специалисты техподдержки и дизайнеры – 11%, или каждое десятое рабочее место, на третьем – руководители ИТ-проектов. Меньше всего бизнес искал и приглашал на работу гейм-дизайнеров, арт-директоров и руководителей группы аналитики.

При этом самыми высокооплачиваемыми ИТ-профессиями региона в этом месяце оказались дата-сайентисты – им предлагают зарплату не менее 275 тысяч рублей, на втором месте – руководители группы разработки (250 тысяч рублей), а на третьем – DevOps-инженеры (240 тысяч рублей).

А вот самую низкую зарплату сейчас предлагают специалистам техподдержки – лишь 65,5 тысячи рублей. Также в зарплатный анти-рейтинг вошли дизайнеры – им готовы платить не более 84,7 тысячи и специалисты по инфобезопасности (85,2 тысячи рублей).

 

Профессия

Уровень зарплаты

Доля вакансий

Программист, разработчик

150 800 ₽

23%

Специалист технической поддержки

65 500 ₽

11%

Дизайнер, художник

84 700 ₽

11%

Руководитель проектов

120 500 ₽

10%

Системный администратор

90 100 ₽

8%

Аналитик

111 400 ₽

6%

Специалист по информационной безопасности

85 200 ₽

5%

Тестировщик

110 000 ₽

4%

Менеджер продукта

120 000 ₽

3%

Бизнес-аналитик

120 000 ₽

2%

DevOps-инженер

240 000 ₽

2%

Системный аналитик

150 000 ₽

2%

BI-аналитик, аналитик данных

120 000 ₽

2%

Системный инженер

100 000 ₽

1%

Руководитель группы разработки

250 000 ₽

1%

Методолог

105 000 ₽

1%

Сетевой инженер

102 500 ₽

1%

Технический писатель

100 000 ₽

1%

Технический директор (CTO)

200 000 ₽

1%

Дата-сайентист

275 000 ₽

1%

Продуктовый аналитик

132 000 ₽

1%

Директор по информационным технологиям (CIO)

120 000 ₽

1%

Гейм-дизайнер

99 400 ₽

0,4%

Руководитель отдела аналитики

150 000 ₽

0,3%

Арт-директор, креативный директор

150 000 ₽

0,3%

 

«Подобное несовпадение динамики спроса и уровня зарплат может быть вызвано рядом факторов. В частности, компании сильно нуждаются в грамотных айтишниках, но теперь демонстрируют более выборочный и точечный спрос. Найм ИТ-специалистов приобретает не такой массовый характер, как в 2024 году. Но при этом грамотные и опытные специалисты «стоят» теперь больше, чем ещё годом ранее, а потому зарплатные предложения работодателей стремятся вверх. Этот тезис подтверждается и другой аналитикой hh.ru: только за апрель российские работодатели искали более 15 тысяч опытных ИТ-специалистов со стажем в профессии от 3 до 6 лет и более. На данную категорию работников приходится более трети (40%) вакансий от всего объёма в ИТ-отрасли.

При этом средний уровень зарплаты для айтишников с опытом в профессии 3-6 лет вырос на 10 тысяч, превысив планку в 170 тысяч рублей. Супер-скиллованным ИТ-спецам со стажем более 10 лет предлагается доход более чем 230 тысячи рублей, максимальные зарплаты для синьоров начинаются от 470 тысячи рублей и могут заканчиваться шестью нулями в ежемесячной расчётке. А вот джунам сейчас готовы платить не более 57 тысяч (рост за год лишь на 7 тысячи). Таким образом, ИТ-рынок всеёбольше готов платить за ум, опыт и знания. Массовая гонка зарплат в ИТ-сфере утихает и ей на замену проходит более спокойный найм и серьёзным отбором по компетенциям», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с ИТ-сферой Мурманской области: у кого самые высокие и низкие зарплаты, легко ли попасть в ИТ и кого там ждут особенно сильно?
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Что происходит с ИТ-сферой Мурманской области: у кого самые высокие и низкие зарплаты, легко ли попасть в ИТ и кого там ждут особенно сильно?-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 42 копейки, евро прибавило 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Работники Кольской АЭС завоевали первое и второе место в конкурсе электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» по охране труда-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Для дропперов готовят уголовную ответственность
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»