Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
Аналитики молодёжного направления hh.ru подготовили обзор рынка труда молодых специалистов по итогам полугодия.
Общие данные:
- По итогам полугодия российский бизнес размести более 173 тысяч вакансий, подходящих молодым и начинающим специалистам. На них приходится чуть более 1 млн активных резюме.
- Примечательно, что динамика вакансий для молодых специалистов растет активнее, чем другие вакансии на рынке в целом. Так, за первое полугодие число вакансий для молодых специалистов и студентов выросло на 58% по стране, а для кандидатов с опытом только на 38%.
- Наибольший спрос на молодых специалистов держится в Центральном ФО – 20% или каждая пятая вакансия. В Мурманской области спрос на молодых работников держится на уровне 10%.
- Уровень проникновения резюме от молодых специалистов в округах по итогам полугодия составляет 27%, что на 2п.п. больше, чем в 1 пг. 2022. То есть молодые соискатели стали за последние шесть месяцев стали чаще выходить на рынок труда, искать работу или подработку.
- Между тем конкурс среди молодых специалистов на одно рабочее место в целом по стране – 6 человек. Для справки: в первом пг. 2022 было больше – 8 кандидатов
- Чаще всего работодатели зовут молодых работников и студентов на позиции менеджеров по продажам, в общепит (повар, пекарь), в образование (учитель, репетитор), а также в техническую поддержку бизнеса.
- А вот молодёжь, как правило, ищет работу в качестве клиентских менеджеров, программистов, дизайнеров, ассистентов руководителей.
Топ-15 категорий, в которых востребованы начинающие специалисты представлен на диаграмме 1.
Каких начинающих специалистов ищут работодатели?
В тройку профессий-лидеров, наиболее востребованных у местного бизнеса, входят менеджер по продажам – её предлагают в 7% вакансий для студентов и молодых специалистов, повар, а также учитель. А вот подработку молодым работникам без опыта проще всего найти в качестве продавца, кассира, курьера и оператора колл-центра (наглядно на диаграмме 2).
Какую работу ищут молодые соискатели?
Молодые соискатели, в свою очередь, обращают чаще всего внимание и ищут работу в качестве клиентских менеджеров, программистов и разработчиков, дизайнеров. В качестве подработке предпочитают работать продавцами-консультантами, администраторами, официантами (наглядно на диаграмме 3).
Динамика предлагаемых заработных плат
За последние годы предлагаемая зарплата для молодых специалистов росла почти незначительно. По сравнению с первым полугодием 2021 года доход в вакансиях для молодых кандидатов вырос на 10000 рублей с 33000 рублей в среднем до 43000. Но при этом по итогам шести месяцев 2023 года динамика зарплат в подобных вакансиях почти не наблюдалась (наглядно на графике).
На сколько средний фиксированный оклад молодых специалистов в регионах ниже, чем в Москве?
Интересно, что самая большая разница в доходах молодых специалистов из регионов по сравнению с их коллегами из Москвы наблюдается в Челябинской области (разрыв 34%). Меньше всего дисбаланс студенческих зарплат зафиксирован в Мурманской области (чуть более 29%). Студенты и молодые специалисты в регионе зарабатывают, как правило, на 28,7% меньше, чем те же работники в Москве (наглядно на диаграмме 4).
Рейтинг вакансий, подходящих для студентов и начинающих специалистов без опыта, Мурманская область:
- Удаленный специалист службы поддержки, от 30 000 до 44 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/84513210.
- Продавец-консультант в магазин электроники МТС, от 55 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/37581366.
- Продавец-консультант, от 43 000 до 65 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/85779084.
- Менеджер контактного центра, от 26 000 до 45 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/84370677.
- Сборщик онлайн-заказов, до 57 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/83992904.
- Продавец-кассир в магазин СИН, https://spb.hh.ru/vacancy/80634182.