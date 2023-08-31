Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru

По итогам полугодия российский бизнес размести более 173 тысяч вакансий, подходящих молодым и начинающим специалистам. На них приходится чуть более 1 млн активных резюме.

Аналитики молодёжного направления hh.ru подготовили обзор рынка труда молодых специалистов по итогам полугодия.

Общие данные:

По итогам полугодия российский бизнес размести более 173 тысяч вакансий, подходящих молодым и начинающим специалистам. На них приходится чуть более 1 млн активных резюме. Примечательно, что динамика вакансий для молодых специалистов растет активнее, чем другие вакансии на рынке в целом. Так, за первое полугодие число вакансий для молодых специалистов и студентов выросло на 58% по стране, а для кандидатов с опытом только на 38%. Наибольший спрос на молодых специалистов держится в Центральном ФО – 20% или каждая пятая вакансия. В Мурманской области спрос на молодых работников держится на уровне 10%. Уровень проникновения резюме от молодых специалистов в округах по итогам полугодия составляет 27%, что на 2п.п. больше, чем в 1 пг. 2022. То есть молодые соискатели стали за последние шесть месяцев стали чаще выходить на рынок труда, искать работу или подработку. Между тем конкурс среди молодых специалистов на одно рабочее место в целом по стране – 6 человек. Для справки: в первом пг. 2022 было больше – 8 кандидатов Чаще всего работодатели зовут молодых работников и студентов на позиции менеджеров по продажам, в общепит (повар, пекарь), в образование (учитель, репетитор), а также в техническую поддержку бизнеса. А вот молодёжь, как правило, ищет работу в качестве клиентских менеджеров, программистов, дизайнеров, ассистентов руководителей.

Топ-15 категорий, в которых востребованы начинающие специалисты представлен на диаграмме 1.

Каких начинающих специалистов ищут работодатели?

В тройку профессий-лидеров, наиболее востребованных у местного бизнеса, входят менеджер по продажам – её предлагают в 7% вакансий для студентов и молодых специалистов, повар, а также учитель. А вот подработку молодым работникам без опыта проще всего найти в качестве продавца, кассира, курьера и оператора колл-центра (наглядно на диаграмме 2).

Какую работу ищут молодые соискатели?

Молодые соискатели, в свою очередь, обращают чаще всего внимание и ищут работу в качестве клиентских менеджеров, программистов и разработчиков, дизайнеров. В качестве подработке предпочитают работать продавцами-консультантами, администраторами, официантами (наглядно на диаграмме 3).

Динамика предлагаемых заработных плат

За последние годы предлагаемая зарплата для молодых специалистов росла почти незначительно. По сравнению с первым полугодием 2021 года доход в вакансиях для молодых кандидатов вырос на 10000 рублей с 33000 рублей в среднем до 43000. Но при этом по итогам шести месяцев 2023 года динамика зарплат в подобных вакансиях почти не наблюдалась (наглядно на графике).

На сколько средний фиксированный оклад молодых специалистов в регионах ниже, чем в Москве?

Интересно, что самая большая разница в доходах молодых специалистов из регионов по сравнению с их коллегами из Москвы наблюдается в Челябинской области (разрыв 34%). Меньше всего дисбаланс студенческих зарплат зафиксирован в Мурманской области (чуть более 29%). Студенты и молодые специалисты в регионе зарабатывают, как правило, на 28,7% меньше, чем те же работники в Москве (наглядно на диаграмме 4).

Рейтинг вакансий, подходящих для студентов и начинающих специалистов без опыта, Мурманская область: