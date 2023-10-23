Что происходит с рынком труда для возрастных соискателей в 2023 году

Практика показывает, что старшая возрастная группа соискателей вполне может быть новым источником трудовых ресурсов, которых сейчас так не хватает на рынке труда России. Эксперты hh.ru подготовили небольшой обзор рынка для возрастных соискателей, а также рекомендации для взрослых кандидатов, которые ищут работу.

Популярность возрастных кандидатов и работников у компаний просматривается по итогам опроса, проведенного hh.ru среди компаний:

26% компаний в целом готовы приглашать на работу соискателей пенсионного возраста, но пока ни разу так не делали;

38% постоянно берут на работу пенсионеров и предпенсионеров, в данном случае бизнес распознал плюсы таких работников и достаточно активно приглашает их к сотрудничеству;

с другой стороны, 36% не готовы брать на работу возрастных (55+), остальные затруднились ответить;

при том, 55% компаний рассматривают резюме соискателей пенсионного возраста. Ещё 29% не рассматривает в принципе, еще 16% и были бы рады рассмотреть таких кандидатов, но люди, как правило, не рассматривают их вакансии.

Ещё более примечательно узнать, как сильно различаются поисковые запросы возрастных и молодых соискателей. Эксперты hh.ru проанализировали поведение возрастных соискателей и выяснили, какие запросы они чаще всего оставляют. Выяснилось, что соискатели 50+ и старше сделали за последнее время:

более 1 млн поисковых запросов по профессии бухгалтер – это самый популярный запрос от них; также в поиске у возрастных лидируют директор, менеджер по продажам, инженер, водитель, кладовщик; молодые соискатели (18-24) чаще всего ищут работу по словам администратор (почти 1 млн запросов), официант, бариста\бармен, менеджер, хостес, продавец, консультант, дизайнер.

С другой стороны, также есть интересные данные из исследования агентства ORO, которое было проведено по заказу hh.ru:

так, люди в возрасте от 26 до 55 лет, как правило, имеют работу и могут быть трудоустроены даже в нескольких местах. При этом доля неработающих сейчас наиболее высока среди молодёжи 18-25 лет, а также среди 56-65-летних. При этом доля работающих среди этой старшей возрастной когорты растёт – сейчас в целом по стране она составляет 49,3% от всего объёма среди 56-54-летний и это на 95% больше, чем в 2022.

на 95% больше, чем в 2022. При этом и молодые, и возрастные соискатели и работники за последнее время достаточно часто искали подработку и вывели этот поисковый запрос в топ по популярности. Всем одинаково нужен дополнительный или переменный заработок.

Этот тренд подтверждается и другим исследованием агентства ORO, которое было проведено по заказу hh.ru: всё больше работающих людей берут себе ещё и подработку – 21% по сравнению с 15% в прошлом году.

Доля подработки растёт среди квалифицированных профессий белы х воротничков (учитель, врач) и тут уже даже вне возрастных границ.

Возраст не помеха: где искать работу возрастным кандидатам

В 2023 года аналитики зафиксировали новую тенденцию: работодатели всё чаще ищут именно опытных специалистов. Больше 190 тысяч вакансий в России рассчитаны на работников с опытом более 6 лет — это максимальный показатель за последние три года.

Как повысить свои шансы обращения к тому работодателю, свободному от возрастных предрассудков? Можно рассматривать вакансии, где указано, что требуется опыт от 6 лет и выше.

Кстати, сейчас такие специалисты востребованы на рынке. Так, с января по середину октября 2023 года количество вакансий на hh.ru с требуемым стажем от 6 лет и более составило почти 190 тысяч, что на 29% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Какие преимущества могут смело отмечать о себе возрастные кандидаты на собеседовании:

ü Они заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве: как правило, среди работников 45+ лет наблюдается достаточно низкая текучесть кадров.

ü Они имеют ценный багаж знаний и опыта — 2\3 соискателей старше 50 лет имеют стаж работы по профессии от 10 лет и более.

ü У них широкий круг профессиональных связей, контактов, полезных компании.

ü У них невысокие зарплатные притязания: более 30% возрастных соискателей (50+) запрашивают доход не выше 50000 – 60000 рублей.

ü Они готовы передавать опыт молодым, они хорошие наставники – у 1,5% возрастных соискателей в резюме отмечено, что они готовы делиться знаниями или стать наставниками для новичков.

ü Они знают, чего хотят в работе, и умеют этого добиваться.

ü Они могут стать авторитетом в компании, к ним прислушиваются партнёры и клиенты

«Мы видим, возраст играет роль и довольно часто становится причиной отказа кандидату. Однако это отнюдь не лидирующая причина. Если вам больше 50 лет, не стоит автоматически списывать сложности с поиском работы на возраст (а такой соблазн возникает очень часто) — стоит сначала исключить другие возможные причины. В частности, проанализировать соответствие своих зарплатных ожиданий условиям, которые предлагает рынок труда, своего опыта — современным запросам работодателей, а содержание своего резюме — правилам привлекательного резюме», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Многие компании, а то и целые отрасли постоянно испытывают потребность в профессионалах любого возраста. Среди них: наукоёмкие отрасли (производство, тяжёлая промышленность, металлургия); строительство; сфера образования; медицина; энергетика.

Рынку не хватает инженерно-технических специалистов, учителей и врачей , поэтому среди этих профессий часто встречаются возрастные работники. Однако надо помнить, что ваш опыт оценят только в том случае, если работник постоянно поддерживал профессиональный уровень. Как правило, актуальный опыт работы — это последние 10 лет.

Но что делать тем, чья профессия не относится к категории дефицитных — юристам, бухгалтерам, маркетологам, кадровикам, административному персоналу? Рассмотрите следующие варианты.

Дистанционная работа

С каждым годом все больше работодателей нанимают удалённых сотрудников (работников на дому), оптимизируя затраты на рабочие места. При этом исчезает одна из основных причин для отказа возрастным соискателям: «У нас молодой коллектив…». У вас останется больше времени на семью, не будет утомительной дороги до офиса и обратно. Из минусов этого вида деятельности — работу не всегда предлагают постоянную, бывает, что человек нужен на временный проект. Но отказываться от шанса не стоит: вас могут рекомендовать на другой проект или принять в штат позже, если появится открытая вакансия.

Советник или наставник

Компании вкладывают деньги в образование персонала. А кто может лучше всего обучить сотрудника, если не человек, досконально знающий специфику работы? Привлечение на проекты независимого консультанта, который поможет принять правильное решение или по-новому взглянет на проблему, — частая практика. Поэтому посмотрите вакансии в области консалтинга и обучения персонала: возможно, ваши опыт и знания здесь пригодятся. Должность в этом случае может называться по-разному, вплоть до корпоративного тренера.

Вакансии в продажах

Те, кто долго работал в одной сфере, могут уйти в сферу продаж : основным козырем будет ваша клиентская база и личные контакты. Ищите вакансии компаний из той же области, где вы работали ранее: там вы будете востребованы больше всего.

Позиции уровнем ниже

Не стоит привязываться к должностям, которые вы занимали ранее - может быть, они вам уже наскучили? Ваша экспертиза будет востребована и на позициях уровнем ниже. Во-первых, их гораздо больше, а значит, больше шансов найти хорошую работу. Во-вторых, на этих позициях меньше ответственности, и больше практических задач, которые помогут освоить новые навыки. Например, бывший «генеральный директор производственной компании» может претендовать на «технического директора», а «финансовый директор» на «руководителя планово-экономического отдела».

Вакансии в других регионах страны

Если ваш опыт и знания оказались невостребованы в родном регионе, это вовсе не значит, что они не востребованы в принципе. Тяжело в зрелом возрасте переезжать в другой город, но если вы нацелены ещё хотя бы на 5 лет продуктивной работы, то это хороший карьерный ход.

Ежедневно анализируйте рынок, откликайтесь на интересные вакансии. Приходите на собеседование с готовым ответом на вопрос, зачем вы нужны этой компании: дайте работодателю понять, что вместе с вами он получит не только интересного сотрудника, но и действительные преимущества для бизнеса».