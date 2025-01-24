ЧТО ТАКОЕ ПИФ «НЕДРА РОССИИ»*АНАЛИЗ РЫНКА ВКЛАДОВ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ
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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.25 11:30

ЧТО ТАКОЕ ПИФ «НЕДРА РОССИИ»*

Интерес инвесторов к акциям компаний из добывающего сектора растёт, поскольку они напрямую влияют на экспортную выручку страны. Один из удобных способов инвестирования – паевой инвестиционный фонд. Он позволяет инвесторам участвовать в доходах крупнейших экспортёров и получать выгоду от изменений курса национальной валюты. Яркий пример такого фонда – ПИФ «Недра России», созданный «Промсвязьбанком». Фонд даёт возможность инвестировать в нефтегазовую, металлургическую и горнодобывающую отрасли, которые занимают центральное место в российской экономике. Расскажем подробнее, что такое ПИФ «Недра» и на каких условиях он работает.*

ЧТО ТАКОЕ ПИФ

Паевой инвестиционный фонд объединяет средства пайщиков для вложений в выбранные активы. Управляющая компания формирует портфель в соответствии со стратегией фонда и управляет им, распределяя доход или убытки между участниками пропорционально их доле.

ПИФы различаются по типам активов, в которые они инвестируют. Это позволяет инвесторам выбрать фонд, соответствующий их финансовым целям и уровню готовности к рискам.

  • Акционные вкладывают средства в акции компаний. Такие ПИФы высокорисковые, но потенциально очень доходные.
  • Облигационные инвестируют в долговые инструменты, предлагая более стабильный доход при низком уровне риска.
  • Смешанные фонды объединяют акции и облигации, тем самым они обеспечивают баланс между доходностью и стабильностью.
  • Фонды недвижимости инвестируют в объекты коммерческой и жилой недвижимости, а также в компании, работающие в этой сфере.

В условиях экспортно-ориентированной экономики выгодным решением станут инвестиции в фонды, которые покупают бумаги добывающих компаний. Держатели паев могут участвовать в доходах от ключевых отраслей экономики, в первую очередь нефтяной, газовой и металлургической.

ПИФ «НЕДРА РОССИИ»

ПИФ «Недра России» создан для инвестиций в акции добывающих компаний с высоким потенциалом роста. Он ориентирован на долгосрочные вложения и подходит для инвесторов, готовых к умеренному уровню риска.

Основные характеристики фонда:

  • База портфеля – акции нефтегазовых компаний, доля которых составляет 64,55%.
  • Металлургия представлена 20,23% активов, горнодобывающие предприятия – 7,68%, транспортный сектор – 7,1%.
  • В топ-5 эмитентов входят крупнейшие компании: «Роснефть» (9,4%), «Новатэк» (9,06%), «Северсталь» (8,73%), «Лукойл» (8,38%) и «Транснефть» (8,31%).

Фонд имеет умеренно-агрессивный риск-профиль. Это связано с высокой зависимостью компаний, входящих в его портфель, от курса рубля. Ослабление национальной валюты положительно влияет на доходность экспортеров.

ПИФ «Недра России» ориентирован на долгосрочный рост капитала. Рекомендуемый срок инвестирования – не менее трех лет. Стоимость пая на 28 декабря 2024 г. составила 1490,34 руб.

Фонд подходит для следующих категорий инвесторов:

  • Частные лица, заинтересованные в участии в доходах добывающего сектора.
  • Государственные служащие, которым закон ограничивает доступ к определенным активам.
  • Инвесторы, желающие диверсифицировать портфель через вложения в чувствительные к курсу рубля акции.

Условия инвестирования:

  • Минимальный первоначальный взнос – 100 рублей.
  • Минимальный дополнительный взнос – 100 рублей.
  • Комиссия за управление составляет 3,2% в год.
  • При продаже пая ранее 180 дн. – 2% от суммы, от 181 до 365 дн. – 1,5%, после года – 1%.

Паи ПИФ «Недра» - это решение для инвесторов, которые готовы ждать увеличения стоимости активов и хотят воспользоваться ростом доходов экспортных отраслей в условиях слабого рубля.

* - статья носит исключительно информационный характер. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

 

ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»

ИНН 7702077840

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