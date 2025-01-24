ЧТО ТАКОЕ ПИФ «НЕДРА РОССИИ»*
Интерес инвесторов к акциям компаний из добывающего сектора растёт, поскольку они напрямую влияют на экспортную выручку страны. Один из удобных способов инвестирования – паевой инвестиционный фонд. Он позволяет инвесторам участвовать в доходах крупнейших экспортёров и получать выгоду от изменений курса национальной валюты. Яркий пример такого фонда – ПИФ «Недра России», созданный «Промсвязьбанком». Фонд даёт возможность инвестировать в нефтегазовую, металлургическую и горнодобывающую отрасли, которые занимают центральное место в российской экономике. Расскажем подробнее, что такое ПИФ «Недра» и на каких условиях он работает.*
ЧТО ТАКОЕ ПИФ
Паевой инвестиционный фонд объединяет средства пайщиков для вложений в выбранные активы. Управляющая компания формирует портфель в соответствии со стратегией фонда и управляет им, распределяя доход или убытки между участниками пропорционально их доле.
ПИФы различаются по типам активов, в которые они инвестируют. Это позволяет инвесторам выбрать фонд, соответствующий их финансовым целям и уровню готовности к рискам.
- Акционные вкладывают средства в акции компаний. Такие ПИФы высокорисковые, но потенциально очень доходные.
- Облигационные инвестируют в долговые инструменты, предлагая более стабильный доход при низком уровне риска.
- Смешанные фонды объединяют акции и облигации, тем самым они обеспечивают баланс между доходностью и стабильностью.
- Фонды недвижимости инвестируют в объекты коммерческой и жилой недвижимости, а также в компании, работающие в этой сфере.
В условиях экспортно-ориентированной экономики выгодным решением станут инвестиции в фонды, которые покупают бумаги добывающих компаний. Держатели паев могут участвовать в доходах от ключевых отраслей экономики, в первую очередь нефтяной, газовой и металлургической.
ПИФ «НЕДРА РОССИИ»
ПИФ «Недра России» создан для инвестиций в акции добывающих компаний с высоким потенциалом роста. Он ориентирован на долгосрочные вложения и подходит для инвесторов, готовых к умеренному уровню риска.
Основные характеристики фонда:
- База портфеля – акции нефтегазовых компаний, доля которых составляет 64,55%.
- Металлургия представлена 20,23% активов, горнодобывающие предприятия – 7,68%, транспортный сектор – 7,1%.
- В топ-5 эмитентов входят крупнейшие компании: «Роснефть» (9,4%), «Новатэк» (9,06%), «Северсталь» (8,73%), «Лукойл» (8,38%) и «Транснефть» (8,31%).
Фонд имеет умеренно-агрессивный риск-профиль. Это связано с высокой зависимостью компаний, входящих в его портфель, от курса рубля. Ослабление национальной валюты положительно влияет на доходность экспортеров.
ПИФ «Недра России» ориентирован на долгосрочный рост капитала. Рекомендуемый срок инвестирования – не менее трех лет. Стоимость пая на 28 декабря 2024 г. составила 1490,34 руб.
Фонд подходит для следующих категорий инвесторов:
- Частные лица, заинтересованные в участии в доходах добывающего сектора.
- Государственные служащие, которым закон ограничивает доступ к определенным активам.
- Инвесторы, желающие диверсифицировать портфель через вложения в чувствительные к курсу рубля акции.
Условия инвестирования:
- Минимальный первоначальный взнос – 100 рублей.
- Минимальный дополнительный взнос – 100 рублей.
- Комиссия за управление составляет 3,2% в год.
- При продаже пая ранее 180 дн. – 2% от суммы, от 181 до 365 дн. – 1,5%, после года – 1%.
Паи ПИФ «Недра» - это решение для инвесторов, которые готовы ждать увеличения стоимости активов и хотят воспользоваться ростом доходов экспортных отраслей в условиях слабого рубля.
* - статья носит исключительно информационный характер. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».
ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»
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