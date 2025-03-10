Что такое ЗОЖ для россиян? Спорт, питание, отсутствие вредных привычек

Каждый шестой россиянин уверенно назвал себя приверженцем ЗОЖ. Женщины заявляют об этом чуть чаще, чем мужчины. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

69% россиян считают себя приверженцами здорового образа жизни: 16% полностью уверены в этом, а 53% склоняются к такой точке зрения. 3 из 10 респондентов признались, что не ведут здоровый образ жизни: 7% честно признались, что максимально далеки от этого, а ещё 24% сообщили, что их образ жизни скорее не соответствует принципам ЗОЖ.

Среди мужчин 14% уверенно причисляют себя к сторонникам здорового образа жизни, а среди женщин — 17%. Среди россиян старше 45 лет 19% опрошенных назвали себя приверженцами ЗОЖ, а среди граждан до 35 лет — только 13%. Среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц сторонников здорового образа жизни — 19%.

Что же входит в понятие «здоровый образ жизни», по мнению россиян? 58% участников опроса считают, что здоровый образ жизни включает в себя прежде всего физическую активность, занятия спортом и зарядку. 49% полагают, что питание — ключевой элемент ЗОЖ. 38% респондентов подчеркнули важность отказа от вредных привычек. Кроме того, были упомянуты такие аспекты здорового образа жизни, как соблюдение режима дня (22%) и позитивный настрой (7%).

По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще обращать внимание на такие аспекты ЗОЖ, как режим дня (+7 п.п.) и прогулки на свежем воздухе (+3 п.п.).

Время проведения опроса: 1—6 марта 2025 года.