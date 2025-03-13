Что-то с пенсией моей стало

В России на конец 2024 года средняя страховая пенсия по старости составила 25 тысяч рублей, а зарплата - 86 тысяч. Соответственно, при достижении старости пожилые люди получают от государства ниже трети (29%) от заработка, который могли бы получать, если бы работали, подсчитали в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

В России на конец 2024 года средняя страховая пенсия по старости составила 25 тысяч рублей, а зарплата - 86 тысяч. Соответственно, при достижении старости пожилые люди получают от государства ниже трети (29%) от заработка, который могли бы получать, если бы работали, подсчитали в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

Как сообщают «Известия» такой показатель - минимальный в России по крайней мере с 2017-го, когда коэффициент был на уровне 36%, уточняется в исследовании НАПФ. Он постепенно снижался: в 2023-ом был на один процентный пункт выше, чем в 2024-ом, - 30% против 29%.

Соотношение пенсии и утраченного заработка называют коэффициентом замещения - он определяет, насколько эффективно система обеспечивает пенсионный доход взамен заработка, объяснила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Международная организация труда (МОТ) рекомендует держать его на уровне не менее 40%.

Однако во ВНИИ труда Минтруда заявили «Известиям», что для корректной оценки показателя важно учитывать методику его подсчёта у разных организаций. Там пояснили: норматив МОТ установлен для так называемого типового получателя, доходы которого за 30 лет страхового стажа соответствуют заработной плате слесаря или токаря в машиностроении. Если подсчитывать таким образом, то коэффициент замещения для этих специальностей в России составляет 46% при 30 годах страхового стажа и 40,5% при сокращенном обеспечении (при 15-летнем стаже в реалиях российского пенсионного законодательства).

Основная причина в том, что зарплаты растут опережающими темпами, к тому же неравномерно по отраслям, тогда как пенсии индексируют на официальную инфляцию. По мировым стандартам «коэффициент замещения пенсий» должен быть не ниже 40%. Однако, как уточнили во ВНИИ труда Минтруда, в международной практике он оценивается для «типового получателя», например, слесаря или токаря. По такой методике цифры в России выше установленного уровня. При этом показатель в некоторых странах Европы, например в Литве, Польше, Эстонии, гораздо ниже.