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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.25 09:00

Что-то северный сосед смотрит косо на Россию

Правительство Норвегии внесло в парламент предложение о выделении примерно 1,6 миллиарда долларов на оборонные проекты, включая приобретение 24 новых самоходных южнокорейских гаубиц K9 «Thunder» для планируемой новой бригады в граничащем с Россией норвежском регионе Финнмарк.

«Правительство Рабочей партии предлагает приобрести 24 новые артиллерийские установки K9, которые будут использованы для создания артиллерийского батальона в планируемой бригаде в Финнмарке», - приводит выдержку РИА «Новости» из пресс-релиза правительства соседней страны.

В публикации уточняется, что на новые проекты выделено примерно 670 миллионов долларов, а на имеющиеся - около 950 миллионов долларов.

Гаубицы K9 оснащены 155-миллиметровой пушкой, которая может выстреливать снаряды на расстояние более 40 километров, указано в тексте релиза.

Ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявлял о необходимости усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк и создании там отдельной бригады.

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