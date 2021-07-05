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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.21 11:00

Что ты, доллар, так не весел?

Сокращение использования доллара США во внешнеэкономической деятельности является одним из путей обеспечения экономической безопасности России, следует из утверждённой президентом Владимиром Путиным Стратегии национальной безопасности РФ.

«Сокращение использования доллара США при осуществлении внешнеэкономической деятельности», — говорится в списке задач, выполнение которых необходимо для достижения экономической безопасности РФ.

Список приводится в стратегии, которая опубликована на официальном портале правовой информации.

Производство отечественных вакцин укрепляет экономическую безопасность РФ, сказано в документе. «Достижение целей обеспечения экономической безопасности Российской Федерации осуществляется путём решения следующих задач … создание и производство отечественных вакцин против актуальных инфекционных заболеваний», — сообщается в документе.

Помимо этого, в утверждённой российским президентом Стратегии нацбезопасности упомянуты зарубежные недоброжелатели, которые пытаются использовать объективные трудности в стране для расшатывания обстановки в государстве.

В документе также сказано, что в число национальных приоритетов РФ входит развитие стратегического сотрудничества с КНР и Индией.

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