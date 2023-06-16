Мурманский областной художественный музей приглашает на мероприятие «Люблю тебя, Петра творенье» по выставке «Петербург. Век двадцатый Взгляд художника». (6+)

Работы художников будут представлены публике 18 июня в 14.00 в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» на улице Софьи Перовской, 3 (2-й этаж).

Что вы знаете о графике? Умеете ли вы на неё смотреть? В экспозиции «Петербург. Век двадцатый. Взгляд художника» представлено более 40 работ в самых разных техниках – офорт, ксилография, линогравюра, гуашь, тушь… И ко всему нужен свой подход и особое мастерство, считают сотрудники областного художественного музея. На мероприятии посетители выставки вы узнают больше про графику, ознакомятся с выставкой и создадут своё собственное изображение Санкт-Петербурга графическими материалами.

Запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457260245%2Falbum-11742142_00%2Frev