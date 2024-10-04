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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.24 12:00

Что заставляет людей увольняться даже с хорошей работы?

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работающих жителей СЗФО и выяснила, по каким причинам, будучи трудоустроенными, они могут начать поиск работы?

Выяснилось интересное, например, каждый второй опрошенный (51%) работник будет скролить ленту с вакансиями, если почувствует токсичную атмосферу в коллективе. На втором месте традиционное – деньги, причём не их размер, а своевременность. Так, 43% заявили, что будут искать новую работу почти сразу после начала задержек выплаты зарплаты.

Также популярными причинами для смены даже, казалось бы, хорошей работы, может стать отсутствие карьерных перспектив в течении нескольких лет подряд или заслуженного повышения – об этом заявили ещё 40%.

«Ещё треть (32%) опрошенных готовы покинуть свою компанию, если увидят ту самую вакансию зарплатой большей той, что есть у них сейчас или привлекательными бонусами. К ним же присоединим тех, кто постоянно ищет работу поближе к дому (20%) и тех, кого волнует соцпакет (5%). Интересно, что нашлось ещё 4%, кто автоматически начинает думать о переходе, если трудится на одном месте более 3-5 лет.  Ещё 2% двинутся на поиски, если кто-то из их коллег уволится или потеряют работу. И только 5% рассматривают поиск работы только после увольнения», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Примечательна аналитика и в разрезе пола. Так, женщины на 7% чаще подумывают о смене работы из-за токсиков на работе, а мужчины, если работают на одном месте долгое время.

Рэнкинг по возрасту также показал интересные результаты:

- молодежь до 24 лет готова чаще возрастных (55+) уйти с работы из-за токсичных коллег;

- карьера традиционно интересует больше 25-34-летних (сразу 54%), а потому именно они будут увольняться быстрее, если почувствуют «болото» на работе;

- бОльшая зарплата и бонусы переманят молодых (40%);

- а вот вариант работы ближе к дому - 55-летних (39%).

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